L’UDL a honoré ses meilleurs étudiants de la saison 2022/2023

L’université djillali liabes a abrité ce lundi 17 juillet 2023 au siège du rectorat, une cérémonie des plus grandioses, qu’on a cru disparaitre à jamais des annales de l’enseignement supérieur à la ville de Mekerra. Les étudiants entrent, suivent un cursus et sortent en toute discrétion, sans bruit, sans marquer aucun souvenir. Et cela a désormais duré depuis plusieurs années sans que personne ne s’inquiète de l’impact que pourrait jouer sur le moral de l’étudiant, sa motivation, son devenir et son entourage.

Heureusement que chaque chose a une fin, et quand cette fin est merveilleuse, elle est appréciée à sa juste valeur. Désormais, ce n’est pas le poste qui fait l’homme mais bien au contraire, c’est l’homme qui fait et honore le poste. Il a suffi changer l’homme à la tête de l’université djillali liabes et voilà que la fonction de directeur trouve son vrai chemin vers la reconnaisse de l’étudiant, vers la réconciliation avec cet homme ou fille de demain et vers une planification de créer de réelles motivations d’investissement dans l’être humain depuis l’enseignement.

Dans la salle, les présents et les parents en particulier, leurs familles et les amis ont vécu des moments de joie incomparable, de voir leur progéniture se vêtir du costume bleu de major de promo connue communément de toge universitaire. Les étudiants des différentes sciences de toutes les facultés de l’UDL qui ont obtenu les meilleures moyennes en License, en master et en doctorat devaient monter à l’arrière de la salle pour revenir défiler en colonne deux par deux jusqu’à la scène où ils sont attendu pour recevoir leur diplôme. Des émotions inoubliables. Des scènes qui ont rappelé à l’assistance le vrai visage de l’enseignement supérieur qu’on vient de retrouver de nouveau comme par miracle par la volonté des hommes quand ils sont à leurs places.

Les filles majorité écrasante ?

Dans certaines filières, les garçons sont totalement absents. Dans d’autres, ils sont présents entre 02 à 05 parmi un nombre qui dépasse la vingtaine. Les filles sont désormais plus intéressées par l’enseignement et la réussite dans leur vie que les garçons. C’est un problème qui ressemble à une crise totalement marginalisée. Des recherches devront être lancées pour connaitre en premier lieu les causes de cette réluctance afin de mieux remédier à la solution. Plus le temps passe, plus la crise devient complexe.

La cérémonie qui a duré toute la matinée malgré une température insupportable, a entre autres était une occasion pour honorer les professeurs et les docteurs qui ont transmis leurs savoirs à ces étudiants en leur offrant la possibilité d’exceller dans leurs études et s’enquérir d’un savoir qui leur permettrait d’espérer à de nouveaux horizons dans le domaine de l’enseignements et de la recherche scientifique. Les étudiants ayant des déficiences n’ont éprouver aucun gène à briller autant que leurs collègues, comme pour montrer à tous que la volonté prime sur toute excuse.

Le directeur de l’UDL Mr Bouziani Merahi accompagné des doyens de toutes les facultés, les autorités locales ont assisté à ce moment festif qui a laissé son empreinte dans la conscience collective et éducatives. La joie était partagée autant chez les parents, les autorités que les étudiants qui ne pouvaient arrêter de rire et sourire. Espérant que c’est un début pour corriger à jamais le passé.

Djillali Toum