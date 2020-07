Compagne d’information sur la plateforme “ARRACOM”et l’espace el Hasnaa

La Caisse nationale des assurances sociales de sidi bel abbes a lancé une campagne d’information sur la plateforme numérique « arracom », sur initiative de son ministère, rapporte un communiqué de la de la cellule de la Caisse.

Ces journées d’information s’étaleront jusqu’au 16 juillet prochain, dans une initiative rentrant dans le cadre du projet de rapprochement de la caisse à la clientèle, pour une meilleure prise en charge des citoyens, notamment en matière de couverture sociale, d’emploi, ainsi que le respect de l’application de la législation du travail et la préservation des droits des travailleurs.

le secteur est confronté continuellement à de nouveaux défis, dans le domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, et plus particulièrement dans le domaine de la modernisation, de la numérisation devenue souci majeur et de la rénovation des mécanismes de gestion de transition numérique. dans cet objectif, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, à l’effet de répondre aux multiples attentes et préoccupations des citoyens et des usagers, une plateforme numérique fut créée à travers le site web du ministère à partir du lien «araacom.mtess. gov.dz».

Ce site est mis à la disposition des citoyens et de toute catégorie sociale, comprendre les experts, les universitaires, les chercheurs, les syndicalistes, et les représentants de la société civile, et ce pour recueillir leurs avis sur les différentes questions se rapportant à leurs quotidiens et aux activités du secteur.

La plateforme permettra de répondre à une série de questions rapides sur l’efficience des services et prestations fournis, et d’en évaluer l’impact sur la société d’une part. Aussi, de permettre un échange et partage de propositions avec les spécialistes et d’examiner les problématiques posées, soit à travers les avis et points de vue exprimés, ou par l’envoi d’études et analyses réalisées.

Ainsi, le citoyen pourra se considérer comme acteur majeur pour l’amélioration de la qualité des services et prestations engagées par la CNAS. Les données et les propositions recueillies à travers cette plateforme feront l’objet d’études par les spécialistes et experts dans le domaine, fait-on part. il permettra ainsi à la caisse et aux pouvoirs publics d’envisager une vision commune et homogène sur les mesures à entreprendre pour répondre aux besoins de cet objectif en matière de qualité et de quantité.

la CNAS entamera une 2éme compagne d’information sur l’authentification de l’attestation d’affiliation en ligne à travers l’espace el Hasnaa dans le cadre de la simplification des procédures administratives dans un souci de booster davantage l’amélioration des prestations et la qualité du service rendu dans un objectif de répondre au mieux aux attentes des bénéficiaires Ce nouveau service offre la possibilité à l’ensemble des employeurs, administrations publiques, collectivités locales de procéder à l’authentification de toute attestation d’affiliation issue de la CNAS, conclut le communiqué

Djillalki Toumi