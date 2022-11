Élevage de poissons : des opportunités pour créer sa propre coopérative

La direction de la pêche de sidi bel abbés fait part de lancement d’une compagne nationale de sensibilisation sur de belles opportunités relatives à la création de coopérative dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture.L’objectif est de booster la production de ce produit alimentaire riche et efficace pour la santé humaine, de créer des postes d’emplois et lutter contre le chômage et pouvoir offrir le poisson à un prix raisonnable aux consommateurs.

Les services de la direction font part de multiple facilité et avantage sur l’importation de matériels adéquats et les réductions en matière de taxes douanières.La création de coopérative dépendra de certains critères qu’on pourrait aisément connaitre sur les lieux de préférence. À cet effet, la direction fait part d’une disposition entière de ses services pour les besoins de la réussite de cette opération de grand intérêt économiques et sociale, et appelle les professionnels et les opérateurs économiques à une adhésion pour converger à développer le secteur de la pèche et collaborer au développement économique du pays et créer des opportunités d’embauches et lutter activement contre le spectre du chômage.

Djillali Toumi