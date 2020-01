HIRAK : “INCOLORE , INODORE , INSIPIDE , LA NATURE PRÉFÈRE L’ARC-EN-CIEL” *

Que le HIRAK n’est pas un mouvement révolutionnaire. J’avoue que je reste stupéfait quand on se prononce avant terme sur un mouvement de contestation qui malgré tout subjugue un monde politique qui ne trouve rien à lui opposer à travers l’histoire , et vous dont le travail est de fouiller dans le passé et le présent , vous vous contentez d’une sentence hors du temps.

Si ce n’est pas une Révolution , que vous partagiez ou non, c’est quoi alors , pour nous qui sommes des novices dans une matière où il est inélégant de se réserver un rôle d’arbitre . Là où nous pensions se réfugier derrière ce qui est supposé être notre élite pour nous éclairer sur le rétro-pédalage de l’Histoire , on nous affiche un doute sur la juste contestation d’une POLITIQUE globalement néfaste aux intérêts de la nation et partant du peuple.

Non! personne ne peut insulter l’avenir et seul le jugement d’un peuple est sacré et le temps fera la décantation nécessaire pour la définition et la précision des revendications en cours de formulation.. SI ce n’est pas encore une révolution , pourquoi a-ton cru satisfaire à une partie des revendications du HIRAK en remettant au goût du jour ce qui était un blasphème il n’y a pas si longtemps. C’est vrai qu’en politique les analyses peuvent être différentes d’un courant à un autre, mais dire que la contestation qui prévaut depuis depuis le 22 février n’est pas une forme de Révolution , c’est un non sens qui nous éloigne des réalités perceptibles non seulement dans nos âmes mais également dans l’air qu’on respire.

Peut-être aviez voulu dire que l’idéologie véhiculée par le HIRAK , n’est pas homogène , cela je vous le concède, mais personne , dans son for-intérieur n’ignore en général qu’il est toujours fait allusion aux forces de progrès pour une démocratie authentique que le peuple recherche de ses vœux .

L’Algérie s’honore de cette approche pragmatique qui laisse au peuple un choix réfléchi , le passé en est forcément un élément du diagnostic présidant à clarification d’une politique répondant à l’intérêt national .

Dites Karim , aviez vous projeté dans votre esprit le devenir des PARTIS , LE FLN ET AUTRE RCD , LEUR ABSENCE N’EST-ELLE UNE ONDE DE CHOC À TEL POINT QUE LE PREMIER GOUVERNEMENT D’UNE NOUVELLE ÈRE QU’ON NOUS ANNONCE , N’EST RIEN D’AUTRE QUE CE QU’ON APPELLE UN GOUVERNEMENT DE COALITION LOIN SEMBLE -T-IL D’UN ESPRIT PARTISAN .

En tout cas c’est ma compréhension des choses en l’état où nous sommes , qui ne se souvient de son passé est condamné à le recommencer . Qui

mieux que MONTESQUIEU avait cédé au jugement de l’Histoire en disant: “” QUE LA RAISON POSSÈDE UN POUVOIR NATUREL …………, ON LUI RÉSISTE , MAIS CETTE RÉSISTANCE EST SA VICTOIRE ;TÔT OU TARD IL FAUT Y REVENIR””



Abdelhamid ABDEDDAIM

* L’article se doit d’être une réponse à une récente publication sur la page Facebook de notre humble prof Karim Ould Nbia.