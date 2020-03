Le Corona, nous a mis en épreuve ?

« Celui qui ne respire que par l’argent, ne vivra pas longtemps, car les microbes tuent lentement »citation

Le corona est le nom d’un vilain virus, très mortel attaquant l’appareil respiratoire, il se répand d’une façon vertigineuse, ce vilain virus habillé d’un manteau le matin, une veste l’après midi, et d’un tricot le soir pour ne pas être détecter. Il est enrobé de venin donc très dangereux, et même mortel. C’est un nouveau type d’ennemi, que personne ne l’attendait, il fait des ravage, puisque personne ne le voit, ni ne le sent, et il ne fait pas de bruit pour pénétrer la ou il veut, quand la distance lui permet de fait un petit saut par le toucher, la toux et le frottement par des objets pouvant contaminer le commun des mortel. Le virus auquel nous sommes confrontés dévoile notre faiblesse, notre fragilité, mais aussi notre peur. Une petite créature invisible à l’œil nu, sait produire une épidémie nationale en se transformant en une endémie internationale. Ce corona, utilise l’avion, le train, les transports publics, tout mouvement faisant parti de l’environnement pour circuler librement et gratuitement sans rien à voir. Ce corona n’a ni frontière d’être mis à l’écart, ni de passeport en sa possession. Dans tout cela, l’homme arrogant, qui se dit intelligent, fort, et capable se trouve désarmé et démuni face à un infinitésimal nommé coronavirus.

C’est un nouveau ennemi rusé, et invisible , qui se propage à une vitesse d’avion à travers le monde, il pénètre dans un pays, et c’est tout le pays, qui se voit désorganiser dans son mode sociétal, pas soirées, pas de veillées, pas de boulevards ,pas de rencontres, pas de bousculade,, pas de transport, public, pas de taxi, pas d ’avion , c’est toute une nouvelle habitude sociale, qui se confine dans un confinement total et global, chacun chez soi ou chacun chez lui comme disait lui ou l’ autre. L e corona met à bas tout ce qui est vital à l’homme et le soupçon devient grand encore , parce qu’ il contraint l’ homme à s’isoler, a avoir la peur au ventre, donc se cacher et se confiner à mener une autre extra- dimension dans un style de vie propre à sa personne .Ce drôle et méchant corona, qui se permet de mettre à l’arrêt tout pays même ceux qui se prennent pour une grande puissance, et se sont les écoles, les universités, les instituts, et les centres de formation ,qui sont contraint par la force de se sacré corona, de fermer leurs portes et stopper leurs activités.

Le corona est un véritable ennemi, qu’on ne sait pas combattre aujourd’hui, car demain ça serait trop tard, et bonjour les dégâts ; c’est un virus corona redoutable, car il se multiplie sans cesse en changeant tout le temps ses vestes venimeuses et mortelles.

Par contre, et par ailleurs à la fois, certains « zigotos » made in chez nous, se croyant immortels, ne cessent d’hésiter de faire des affaires, de gagner de l’argent via la spéculation, c’est le corona qui a créer la situation pour certains malfaiteurs, cela, ils ont perdu la raison, de plus le sens de la mesure et de la compassion. Tous les produits d’hygiène, et d’alimentation se trouvent dans une situation de « confinement » entre les mains de ces coronas pour faire plus de victimes de petits gens. Dans certains pays, qui se sont pris au dépourvu, le nombre de victimes commençaient à s’amplifier, et la responsabilité se positionnait en terme de perte de légitimité, et de confiance dans la sphère du pouvoir .Un présent cas se présente chez les Amériques, qui se sont confinés politiquement pour ne rien voir, ne rien entendre, ne rien donner, ne rien faire, ne rien assister, devant une telle calamité et le plus écœurant faisant valoir le dollars au détriment des vies humaines tout en renforçant l’embargo sur l’Iran pour bien les faire plier à leur politique impérialiste-sioniste. Sachant que cuba depuis la guerre des cochons est sous embargo US, la chine et la Russie, qui subissent aussi des embargos de la part des USA. Ces pays suscités, même blessés, mais plus humain, que les valeurs en bourses, se sont empressés pour venir en aide à l’Italie, à l’Espagne, à la Serbie et même à la GB, alors que l’Europe Unie a tourné le dos comme on dit chez nous pour ne rien dépenser. C’est tout un monde, qui est en train de changer.le rêve américain n’était en fait qu’un mirage « virusé » et ses ONG, des instruments pour embellir la liberté de la force des Amériques. Certes, il existe des gens bien, qui n’hésitent pas d’investir même beaucoup d’argent dans les recherches, pour venir en aide aux humains afin d’éradiquer le mal. Il existe aussi une autre catégorie de gens, qui ont cet espoir de gagner beaucoup d’argent croyant faire face à la mort.

Partout dans le monde , et c’est à travers tous les pays de la planète c’est l’unique stratégie du confinement renforcer d’un état d’urgence suivi d’un couvre feu forcé , qui a été adopter, sans pouvoir trouver les moyens utiles et nécessaires pour pratiquer le dépistage, les hôpitaux ; institutions publiques que le néolibéralisme voulait asphyxier par le biais des coupes budgétaires, ces dits institutions de la santé manquent cruellement de moyens matériels, et financiers pour subvenir à la population à cause de la ruée vers le dollar , les profits, et ceci depuis l’apparition de uni polarité prôné par les USA après la chute de du mur de Berlin. Les Etats Unies se permettent de dicter leurs lois arrogantes à travers le conseil de sécurité ou à partir de la maison pour faire plier celui, qui ose contrecarrer l’arrogant de la maison blanche.

La crise sanitaire s’annonce dure et se prononce large dans tous les pays en arrêt et les populations en détresse se confinent par un supplément d’état d’urgence et d’un couvre feu qui les oblige de vivre les nuits en fête. Le climat politique et économique fait partie de cette situation ou les prix du pétrole les actions en bourses ne cessent de chuter pour faire plonger les profits dans la zone des pertes. Le système néolibérale s’effondre, le socialisme reviendra sous une autre forme du capitalisme d’état prôné par l’Algérie durant la période de l âge d’or c’était un capitalisme public qui va prendre forme la chine nous enseigne comment se fait ce capitalisme d’état, ou capitalisme public.Et toute transformation de système passe automatiquement par des guerres c’est peut être la 3ieme guerre mondiale qui ne dit pas son nom , par ailleurs, la peur peut entraîner la famine , ce corona nous laisse déceler beaucoup de lectures ?

Benallal mohamed