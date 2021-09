Pénalités de retard de payement des cotisation: La CNAS rassure ses abonnés

Aucune pénalité de retard ou de majoration dans le paiement de cotisations annuelles ne sera opérée, rassure la caisse nationale des assurances des travailleurs salariés de sidi bel abbés. Ces mesures exceptionnelles sont entreprises à la faveur des opérateurs et les personnes non salariées qui exercent une activité indépendante qui ont des créances dans le domaine des cotisations sociales.

Cette perspective s’inscrit dans le programme de relance économique tracé par le Président de la République en application de l’arrêté présidentiel n°21/12 du 25 août 2021, qui comporte des mesures et procédures exceptionnelles qui s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l’Etat pour accompagner et aider les opérateurs économiques à surmonter les effets négatifs résultant des répercutions de la pandémie, et qui permet aux abonnés de régulariser leurs situations vis-à-vis la CNAS. Cette décision se poursuit jusqu’au 31 janvier 2022.

Un barème est tracé à profit, pour le paiement des échéances mensuelles avec exonération totale de toute amende ou majoration de retard lors, à la condition que les usagers s’engagent à payer les cotisations à la fin de chaque mois.

Une vaste compagne de sensibilisation a été lancée par la CNAS à cet effet, sous le slogan « La sécurité sociale est un acteur essentiel pour contribuer à la relance de l’économie nationale », fait-on savoir, qui se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2022, dans le but de faire connaitre son contenu et les mesures exceptionnelles, ainsi que privilèges disponibles afin de faciliter les procédures de paiement des cotisations des operateurs et leur permettre de déclarer leurs salariés avec l’annulation des amendes résultant du paiement tardif des cotisations.

La CNAS a mis en œuvre toutes les commodités nécessaires, dans un objectif de rendre cette opération aussi fluide que possible, afin d’offrir aux usagers concernés le confort idéal et l’assurance nécessaire pour y adhérer pleinement, et rendre facile la régularisation des créances sans contraindre la bonne marche de leurs entreprises. Et ainsi œuvrer à la contribution comme acteur actif à booster l’économie nationale, en préservant les emplois et contribuer à réduire davantage le taux du chômage, et créer de la richesse.

La CNAS met aussi à la disposition de ses usagers des prestations numériques via la plate forme numérique https://teledeclaration.cnas.dz, qui répond à toutes leurs questions et préoccupations, sans le fait de se déplacer au niveaux des agences, fait encore connaitre la source.

Djillali Toumi