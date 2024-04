Pour une meilleure proximité, SETRAM lance son nouveau site WEB

La société d’exploitation des tramways SETRAM est constamment en quête de solution pour mieux accompagner les mutations que connait le monde en matière de développement technologique, dans un objectif de profiter de ses opportunités pour mieux développer ses prestations de service offertes à sa large clientèle, nous fait part Sameh Soumia Benchiha responsable de la communication.

À cet effet SETRAM a lancé un nouveau site WEB www.setram.dz pour être au plus prés du client et répondre à ses besoins le plus rapidement possible avec une efficacité extrême, explique la responsable de la communication. Ainsi le client peut facilement acheter ou renouveler son abonnement grâce au service de paiement électronique. Le site permet aussi de suivre sa consommation et même emmètre des réclamations ou suggestion. Ces prestations qui ont débutés dans un premier temps à Alger centre seront généralisées très prochainement dans toutes les wilayas ou il y’a le tram, explique Benchiha Sameh Soumia.

Cette initiative est le fruit d’un engagement continu en termes de développement des prestations offertes aux clients. Le site représente un pas important dans la réalisation de ces objectifs qui visent à offrir des prestations de qualités supérieures et permettent une expérience de transport exceptionnel, affirme la responsable de la communication. Il offre aussi un aperçu sur toutes les prestations de service que peut garantir la société, notamment les prestations numériques développées qui répondent aux objectifs du temps dans le cadre de la technologie de la communication, de connaitre les horaires et les services disponibles, les programmes et les dernières nouvelles qui concernent les lignes du tramway, conclut Benchiha sameh Soumia dans un communiqué de presse.

Djillali Toumi