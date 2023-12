Résurrection d’une wilaya 

Le wali Chibani Samir a rassemblé ce Mardi 19 décembre 2023, au siège de la wilaya plusieurs operateurs économiques. L’ordre du jour était de distribuer des autorisations d’exploitation ”définitives” à 41 chefs d’entreprises dont 02 ministérielles, 11 délivrées par la wilaya et 16 communales. 29 d’entres elles sont passées par des autorisations d’exploitation temporaire et 12 par le canal ordinaire sans le recours à l’autorisation temporaire.

L’ambiance était à son plein. Certaines entreprises ont tout bonnement vu surgir leurs résurrections. Leurs activités étaient gelées par l’absence d’un document qui pourrait leur donner de la confiance à investir et oser dépenser des milliards en vain. L’autorisation d’exploitation provisoire constituait pour une grande majorité, sinon l’ensemble un véritable handicap. L’étrange, certaines entreprises activaient depuis plusieurs décennies, à l’image de l’ENIE et la Sonacom, depuis environ 1980.

Plus de 40 longues années avec un documents ”provisoire” qui illustre l’apraxie des administrations succédées depuis tout ce temps en toute impunité. Un problème de cette taille résolu est une porte grandement ouverte à la création de richesses avec d’énormes opportunités d’emploi dont le gouvernement se bat sans relâche. La joie des chefs d’entreprises à la salle des conférences et leurs ambitions exprimées sur place spontanément, affichaient une renaissance des cendres, un souffle de soulagement longtemps soutenu relaché, une nouvelle vie. Il y’a un mot qui explique véritablement cela : résurrection. Un élan, parmis tant d’autre, qui a permis une résurrection de toute une wilaya.

Chibani Samir, lors de son allocution, n’avait pas à expliquer cela. La remise des autorisations d’exploitation définitives à la PDG de l’ENIE et de la Sonacom, parmi tant d’autres, à l’image de Omar Hasnaoui le PDG de l’illustre groupe sociétés Hasnaoui, dont l’expérience s’aligne aisément dans une concurrence internationale, était largement suffisante pour conclure par soit l’ampleur d’une défaillance qui a trop duré dans la durée. Il a juste fallu l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Le choix idéal qui répond réellement aux véritables conditions d’aptitudes et de mérites. Chibani Samir était celui-ci, pourtant dans le même pays, les mêmes lois et les mêmes entreprises !

Le wali a exprimé son souhait le plus sincère aux différents operateurs économiques, que son administration et les autorités locales seront là pour les entendre, les soutenir et les assister pour la réussite de leurs projets afin de promouvoir le secteur économique local et national. Chibani explique que se sont là les ambitions du président de la république Abdelmadjid Teboune et celui de son gouvernement, en application de l’instruction ministériel 03/2021 datée du 19/12/2021 relative au levé du gel sur les projets d’exploitation, notamment ceux en suspens, et dont les propriétaires étaient sommés de finir.

En outre, explique-t-il, 36 projets ont bénéficié d’une autorisation d’exploitation exceptionnelles, dont 01 dans le secteur du tourisme, 01 dans le service pour la distraction, 01 dans le commerce, 02 autres reliées au ministère de la santé et 02 ont été exposés à la commission nationale pour leurs dégèlements.

Le chef de l’exécutif a parlé aussi d’une superficie de 54 hectares, ajoutée à la superficie initiale de 434 de la zone industrielle, dans un but de donner un apport supplémentaire à l’économie et à l’industrie du pays. Cette initiative a touché aussi la zone sud, à l’image de la commune de Ras El Ma, où une zone industrielle a été aussi créer dans un but de permettre un équilibre dans toute la wilaya. Les travaux intérieurs sont finis et ne manque que le raccordement extérieur de tous les réseaux, dans l’espoir de créer un pole industriel.

Chibani Samir a souligné par la suite que les orientations du président de la république Abdelmadjid Tebboune, lancées à l’égard des operateurs économiques concernant les projets en suspens visent sur la concentration sur les projets productifs de valeurs ajoutées qui consolident l’économie nationale. Il ajoute dans ce contexte que la wilaya de sidi bel abbés dispose d’une multitude d’opportunités pour se lancer dans l’investissement dans différentes activités.

Djillali Toumi