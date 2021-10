SADEG/ une compagne de nettoyage des cheminées d’évacuation des immeubles

En prévision de l’usage des chauffages à gaz et de leur risque sur la sécurité public, qui coïncide généralement avec la période de froid, la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz de sidi bel abbés a programmé une compagne de nettoyage des cheminées collectives des immeubles de certains quartiers populaires à travers la wilaya, lit-on dans un communiqué de la cellule de la direction.

Cette compagne d’interet secritaire public est programé à partir de ce maercredi 13 octobre 2021 à la cité 2.000 logements à la commune de Tilmouni. L’initiative louable est le résultat d’une collaboration de la SADEG avec l’OPGI, la direction du commerce et la direction de la protection civile ainsi que l’association de la protection du consomateur.

L’objectif est de senssibiliser sur les danger du gaz et d’encourager les locataires des immeubles et logement particuliers à s’habituer à entretenir les cheminées pour leur propre securité et celle de leurs biens, au moins une fois par ans, avant de commencer à allumer les chauffages à gaz, afin de permettre une meilleur evacution du gaz brulé, souvent source de danger mortel.

Djillali Toumi