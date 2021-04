Sidi Bel-Abbes: Incendie du Marché des fruits et légumes du Graba

Situation catastrophique et surtout désolante ce matin, devant le marché des fruits et légumes ou du moins de ce qu’il en reste de ce marché très ancien dans le mythique et populaire quartier Émir Abdelkader appelé de nos jours Graba de Sidi Bel-Abbes. Une foule nombreuse s’était agglutinée et observait avec stupéfaction les lieux calcinés, des va-et-vient incessant de personnes touchées par cet incendie s’entre mêlait avec les services de police qui enquêtaient probablement sur les causes de ce sinistre.

Il y a lieu de signaler que les services de la protection civile ont réussi hier, à maîtriser l’incendie jusqu’à tard après la rupture du jeune. Selon leur communiqué, d’énormes moyens humains et matériels ont été déployés pour circonscrire le feu au juste niveau supérieur qui est en partie dédié aux herboristes et commerces des épices et d’éviter ainsi l’embrassement et propagation de l’incendie vers le sous-sol où d’énormes quantités de viandes diverses, de fruits et légumes ont été épargnés.L’intervention a été supervisée par le directeur de la protection civile, dit-on.

Ce matin, les services de l’APC étaient à pied d’œuvre pour nettoyer l’étage supérieur , une eau verdâtre se déversait des restes calcinés des épices et divers produits d’herboristeries. D’énormes quantités d’épices ont été brûlés, les quelques locataires tentaient de récupérer le peu qu’il restait de produits protégés dans des fûts métalliques . Rencontré sur les lieux, un adjoint du maire de la ville, m’informa que la situation est maîtrisée et d’ajouter que l’APC réfléchissait déjà à la rénovation de cet espace mais était confrontée aux réticences de certains locataires à chaque fois que le sujet fut évoqué. D’autres parts, il reste maintenant la police d’assurance à laquelle sont souscrits ces commerçants et auront-ils le droit d’être dédommagés or selon mon interlocuteur, s’il s’avère que cet incendie est d’origine criminel, il est fort probable que le dédommagement sera limité , nous y reviendrons !!