Sidi Bel Abbes: Perte d’une élue dévouée à la cause du citoyen

Aujourd’hui, le siège de la Mairie de Sidi Bel Abbes du centre ville était submergé d’hommes et de femmes venus exprimer leur condoléances et rendre un dernier hommage à cette martyr du devoir en la personne de Madame Mezough Malika, une élue qui a toujours mis à l’avant, son dévouement au profit de la population. Elle représentait le maire dans cette annexe communale de la cité Benhamouda à SBA. Une importante annexe qui exigeait sa présence et le suivi continue des affaires courantes de l’administration.

Les Administrés et les habitants du quartiers Benhamouda lui en témoignent son dévouement doublé de sa modestie qu’il s’agisse des affaires de l’état civil qui les touchent ou de sa participation active dans toutes les opérations de désinfection menées contre le coronavirus que ce soit au niveau du marché de fruits et légumes de la dite cité ou ailleurs sur les chaussées et trottoirs. Une opération qui lui a été probablement fatale , vu qu’elle a développé la covid-19. Elle laisse derrière une petite famille de deux filles qu’elle a bati à la sueur de son front.

Des voix commencent à s’élever pour que cette perte ne passe inaperçu et exigent que l’Annexe communale de cette cité porte son nom.

À cet effet, l’équipe de BAI se joint à l’ensemble de la population et les membres élus de l’APC pour compatir à la douleur de sa famille et proche.