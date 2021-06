34 kg de kif saisis et 06 suspects arrêtés

La police de sidi bel abbés a réussi un grand coup à l’occasion de ce rendez-vous électoral du 12 juin 2021. En effet une quantité très importante de kif, d’un poids de 34 Kg, a été intercepté avant son écoulement à la consommation. Les mis en cause ont saisi l’occasion de la journée électorale, croyant échapper à la vigilance des policiers, selon un communiqué de la cellule de communication et des affaires générales

Mauvais calcul. La sûreté de wilaya a mobilisé, ce jour, un nombre de 3.000 policiers pour accompagner cette journée et sécuriser toute la ville, avec brigades mobiles, des équipes pédestres et des tournées programmées et d’autres inopinées dans les quartiers renommés pour leur taux de criminalité.

Les suspects ont été surpris en flagrant délit dans des véhicule de transport de marchandises. À première vue, selon la source, c’était juste des aliments à usage de consommation. Les suspects ont cru réussir à échapper à la vigilance des policiers. La marchandise fut cachée dans des boites d’aliments, de façon, à donner l’impression de transporter des produits alimentaires.Les suspects ont été arrêtés et présenter devant le tribunal pour répondre de leurs actes.

Djillali Toumi