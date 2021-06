Rencontre université/operateurs économique : une stratégie pour former l’étudiant dans le milieu professionnel

Le recteur de l’université Djilali liabes a rencontré ce mercredi 09 juin 2021, le président de l’association des opérateurs économiques. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’université au secteur économique et de l’évolution des mécanismes de coopération avec les institutions économiques actives de la wilaya, afin de développer une stratégie permettant aux étudiants de se former dans le milieu professionnel dans des conditions adaptées, de mettre en place des mécanismes appropriés de communication entre les laboratoires scientifiques de l’université et les institutions économiques afin de concrétiser une coopération mutuelle.

La réunion s’est déroulée en présence du Vice-président de l’université chargé des relations extérieures, du responsable de la direction des relations avec les établissements, du directeur de la maison de l’entrepreneuriat, de la responsable chargée du dossier d’assurance de la qualité à l’université, et du secrétaire général de l’Université.

la rencontre, posée, sur une vision d’intérêt général, a poussé les deux acteurs à exprimer une volonté mutuelle de de coopérer dans l’intérêt des deux parties, d’autant plus que l’université a besoin d’institutions économiques afin d’offrir un climat approprié à la recherche scientifique, aussi de permettre aux étudiants de poursuivre des stages qualitatifs dans le milieu professionnel, tout en permettant, aux institutions économiques de profiter de la présence de laboratoires pour former des cadres et développer leurs production.

Les deux parties en convenue à la nécessité de fournir les informations nécessaires pour conclure à un accord de coordination, afin d’activer le rôle du bureau des relations avec les institutions pour contrôler et organiser le processus d’intégration des étudiants dans le milieu professionnel, de conclure à un accord final de réaliser et répondre aux besoins mutuels de chaque partie dans un respect, favorisant des intérêts incontestables, boostant les intérêts sociaux et économiques.

Djillali Toumi