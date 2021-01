9.631 affaires relatives à la sécurité publique et une nette amélioration sécuritaire

Un total de 9.631 affaires relatives à la sécurité publique a été traité durant l’année 2020 par les différentes brigades et unités implantées à travers le territoire de la wilaya, explique le colonel du groupement de la gendarmerie nationale de sidi bel abbés, dans un bref point de presse animé ce mardi 26 janvier 2021, en présences de ses chefs de services et des commandants de compagnies.

Le colonel fait lecture d’une répartition des différents délits dont le commerce informel de boisson et tabacs qui vient en tête avec 1.444 affaire. 24.443 bouteilles de boissons alcoolisées toutes marques confondues ont été saisies, 1.556 personnes impliquées dont 24 femmes. En second lieu, atteinte à l’environnement avec 1.517 affaires, et succèdent les autres dont l’atteinte à la réglementation fiscale avec 1.272 affaires et celle de la réglementation de l’activité commerciale avec 1.377 affaires…….etc.

Les compagnes de sensibilisation et les infractions entrant dans le cadre de l’application des mesures préventives contre la propagation du covid 19, ont aussi été à l’ordre du jours, vu l’importance de ses mesures barrière à endigué à ce virus létal. L’ont fait lecture d’un nombre total de 14.309 affaires relatives au non-respect du confinement, à la spéculation dans l’activité commerciale, au non-respect des mesures barrières et de distanciation.

Ces affaires ont connu l’implication de 16.951 individus dont 16.849 de sexe masculin et 102 du sexe opposé. La catégorie la plus impliquée est située entre 18 ans à 40 ans avec 7.000 individus avec un taux de 41,29 pc. La police judicaire, de son coté, a réalisé durant cette même période 2.097 affaires., 2.412 personnes ont été impliquées dont 128 mis en détention et 30 ont bénéficié des mesures du control judiciaires, pendant que le reste fut libéré. Les délits de coups et blessures viennent en tête avec 1.061 affaire avec un taux de 53,82 pc, suivi des délits contre les biens avec un total de 668 affaires réalisant un taux de70,36 pc. Le colonel enchaine sur la création d’une nouvelle brigade en date 26 décembre 2019, et qui a réussi résoudre 900 affaires dont 40 qui ont concerné la sensibilisation dans les milieux scolaires et les autres établissements.

Dans le volet crime organisé, le colonel souligne avec satisfaction le démentiellement de 23 groupes criminels. 96 personnes ont été impliquées dont 81 mis en détention, et la saisie de 10,317 kg de kif traité et 2835 comprimés psychotropes, mettant en exergue, sur la base d’une analyse des statistiques, que le crime contre les individus se place en 1er 1.061 affaires. Il a réitéré à cet effet, que le groupement dispose d’un personnel suffisant, à travers les unités sectorielles, les unités spécialisées, les unités de lutte contre le crime et le vol et les unités de la sécurité routière, pour accomplir toutes les missions avec une grand professionnalisme, réalisant ainsi un taux de couverture de 90,38 pc sur une superficie de 9.150,63 km2 et une population dépassant les 700.000 habitants.

Dans une dernière intervention, le colonel embonpoint, fait lecture de 30 accidents enregistrés qui ont causé 40 morts et 119 blessés. L’on fait signaler que le facteur humain est souvent la cause principale des différents accidents, pour conclure que grâce aux efforts consentis de tous les éléments de la gendarmerie, la sécurité a connu une meilleure amélioration cette année 202 par rapport aux années antécédentes.

Djillali Toumi