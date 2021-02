Mémoires Algériennes : Le Pari risqué de Benjamin Stora (vidéo I)

Cette semaine, le café littéraire organisé conjointement par Bel-Abbes info et l’Hôtel Eden de Sidi Bel Abbes s’est axé sur le rapport que vient de remettre M. Benjamin Stora, historien spécialiste de l’Algérie et du Maghreb, professeur à l’université Paris XIII et à l’Inalco, au président Français E. Macron. Ce rapport, ordonné conjointement par le président Français E. Macron d’un coté et son homologue Algérien M. Abdelmadjid Tebboune qui a chargé à son tour M. Abdelmadjid Chikhi archiviste, d’accompagner ce travail touchant la mémoire coloniale.

Il faut dire que le rapport remis le 20 janvier, au président Français a suscité de vives réactions au sein , tout d’abord de l’organisation des anciens moudjahids en Algérie, qui ont dénoncé l’omission dans ce texte des faits et crimes perpétrés par l’armée coloniale alors que de nombreux écrivains et historiens rejettent même cette notion de repentance ou excuse que les officiels ont en fait une fixation pour éviter d’évoquer tous les autres faits et méfaits perpétrés par l’armée coloniale.

“L’histoire de la colonisation et de la guerre ne se raconte pas de la même façon à Alger qu’à Paris”, a écrit El País , quotidien espagnol dans sa livraison du 21 Janvier 2021 et d’ajouter. “Même à l’intérieur de la France, il n’existe pas de récit unifié sur la signification de la période”. Le Quotidien suisse, “le Temps” signale que le rapport Stora “n’est pas de nature à tourner la page de l’aventure algérienne de la France”.“Trop de larmes, de frustrations et de sang versé continuent d’empoisonner cette impossible décolonisation psychologique”, estime Richard Werly, son correspondant à Paris. “L’Algérie est une tragédie française que beaucoup refusent encore de regarder en face”.

Pour rappel, l’Élysée a d’ores et déjà confirmé qu’Emmanuel Macron participerait à trois journées de commémoration du 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie (fête de l’indépendance) prévu en 2022, : la journée nationale des harkis le 25 septembre, la répression d’une manifestation d’Algériens le 17 octobre 1961 et les accords d’Evian du 19 mars 1962.