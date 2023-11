« Accompagner les institutions afin de soutenir la relance économique”, était en fait le slogan d’une journée d’information que la direction de la douane de sidi bel abbés a organisé ce mercredi 22 novembre 2023, en collaboration avec la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) et l’agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX).

Cette vision économique entre dans le cadre d’une série d’activités de la direction générale des douanes, visant son implication effective et sa volonté sincère à encourager la production locale, accroitre les compétitivités des institutions algériennes et promouvoir les exportations hors hydrocarbures. L’objectif est de proposer des ” facilités douanières dans le domaine de l’exportation” au profit des operateurs économiques, des investisseurs et des professionnels du commerce extérieur.

La journée a débuté par une intervention des représentants de l’inspection des douanes de Sidi Bel Abbès, ou l’on a souligné une implication effective de l’institution douanière dans la politique économique générale, et sa volonté de la mettre en œuvre, effectivement, conformément aux directives du gouvernement, à travers un travail inlassable pour rapprocher ses services, à tous les niveaux des opérateurs économiques et des professionnels du commerce extérieur.

La rencontre a été aussi une opportunité pour les opérateurs économiques, activant dans le secteur de la production et de l’exportation afin qu’ils puissent prendre connaissance des mesures de facilitation accordées pour les accompagner, à travers des procédures douanières, des systèmes douaniers économiques, système des opérateurs économiques agréés, ainsi que des procédures de contrôle douanier, proposant des mesures simplificatrices visant principalement à soutenir les exportations hors hydrocarbures et à faciliter l’introduction des produits algériens aux marchés étrangers, en réduisant les coûts et en gagnant du temps.

Djillali Toumi