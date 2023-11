La CNAS avertit contre tout usage frauduleux de la carte sociale

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Salariés, Agence de Sidi Bel Abbès organise une campagne de sensibilisation sur un phénomène qui taraude sérieusement les services de la CNAS, lié à la fraude et la triche sur les prestations sociales et le souci de comment faire y faire face, sous le thème « Maintenir la continuité du système national de sécurité sociale est de notre responsabilité à tous ». La compagne est prévue du 15 novembre 2023 au 7 mars 2024.

Les opérations de fraude sont souvent liées aux paiements liés à l’assurance maladie, comme l’utilisation excessive de la carte chiffa ou son utilisation par d’autres, en plus des congés de maladie abusifs, ainsi que le phénomène de conservation des cartes par les pharmaciens conventionnés pour des raisons multiples, qui est considéré comme une violation de la loi en vigueur.

Par ailleurs, certains professionnels de la santé et les cliniques privées conventionnées exigent aux assurés sociaux ou leurs ayants droit de payer des montants supplémentaires autres que ceux convenus dans le cadre du contrats types, ce qui constitue une violation des relations de partenariat fondées sur une confiance mutuelle. Ainsi, faire face à ce phénomène de fraude est devenu une préoccupation majeure des responsables de la Caisse.

La campagne est prévue à travers toutes les agences et structures, réparties sur le territoire de la wilaya. Le but est de tracé un plan de communication ciblant tous les groupes concernés à travers la programmation de journées d’étude, de portes ouvertes, diffusion d’affiches, organisation de sorties sur le terrain au profit des professionnels de santé conventionnés et de journées d’information au profit des étudiants universitaires et des stagiaires des centres de formation professionnelle et des centres professionnels.

Cette campagne vise aussi à sensibiliser tous les usagers de la sécurité sociale sur les effets négatifs de la fraude dans le domaine des paiements. D’inciter les professionnels de la santé sur leur rôle de contribuer au maintien de la pérennité de la sécurité sociale et leur rappeler les dispositifs de contrôle et de dissuasion que la Caisse a mis en place afin d’éliminer toute forme de fraude.

Les assurés doivent veiller à une utilisation rationnelle de leur carte sociale et ne pas la laisser à la portée des autres. La fraude peut entrainer la suspension du droit de la couverture sociale. Des amendes et des poursuites judiciaires sont aussi prévues à chaque malversation. Chacun est autant responsable dans la lutte contre le phénomène pour faire vivre la caisse et pérenniser la protection sociale. la vie de la CNAS dépend de tous.

Djillali Toumi