Aéro-club de Sidi Bel-Abbès: Intenses préparatifs pour une compétition nationale.

Après une longue léthargie qui a gelé presque toutes les activités aéronautiques et sportives de l’association Aéronautique en raison de la pandémie et d’autres facteurs qui ont sévi , l’aéroclub de Sidi Bel-Abbès reprend du service en ce début de saison avec l’organisation d’une compétition nationale en aéromodélisme et qui mettra en confrontation les meilleurs pilotes d’avions en modèle réduit.

En effet, dès l’après-midi de ce jeudi 07 septembre, les aéro-clubs et associations , membres de la fédération Algérienne des sports aériens (FASA) au niveau national arriveront à Sidi Bel-Abbes pour une participation à cet événement national organisé tout d’abord sous l’égide de la wilaya et de l’APW de SBA ensuite la FASA et l’aéroclub de Sidi bel-Abbès en collaboration avec le département aéronautique de l’université de Sidi Bel-Abbès sans omettre l’humble assistance et soutien logistique de l’APC de Sidi Bel-Abbès , de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de SBA qui ne ménage aucun effort pour appuyer continuellement l’association aéronautique.

Profitant de cette occasion , la nouvelle équipe dirigeante de l’aéroclub, fraîchement élue et dirigée par un président dynamique en la personne de M Ferhat Khaked, lui-même, un ancien aviateur mettra en exergue à travers des stands et shows érigés dans le grand Hangar servant d’abri avion, toutes les compétences de l’aéroclub de Sidi Bel-Abbès.

Le public ainsi que les autorités locales qui inaugureront cette compétition , trouveront sûrement un plaisir en constatant à travers les cinq différents stands toute une panoplie d’exposition dans le domaine de l’aéromodélisme allant d’un atelier d’initiation aux petits enfants à l’aéromodélisme et ses débouchés en aéronautique, un autre atelier abritera une multitude de composants et pièces de fabrication d’avions de modèle réduit puis les membres du comité directeur de l’aéroclub ont aussi prévu à cet effet, un atelier dédié à l’étude et conception de drones alors qu’un autre atelier sera réservé à l’informatique et des logiciels de simulation de vol qui tourneront sur des micro-ordinateurs avec des commandes de contrôle.

Il y a lieu de rappeler que l’aéroclub de Sidi Bel-Abbès dispose de plusieurs pilotes spécialisés dans le contrôle à distance des avions en modèle réduit et qui montreront leur savoir-faire lors de cette compétition. L’autre section nouvellement créée qui est dédiée à l’aéromodélisme et conception de ces modèles présentera toutes ses créations au public. Parallèlement, les autres aéro-clubs de l’ouest Algérien dépourvus de section en aéromodélisme et de pilotes d’avion réduits (drone) , participeront également à cet évènement en présentant leur section de paramoteurs et parachutes. Et à ce titre, il est prévu quelques démonstrations du vol au paramoteur en marge de la compétition.

En bref, la zone extérieure en face des hangars ou ce qui est appelé communément en aviation “Zone Technique”,sera réservé à l’exposition d’un avion de fabrication locale (l’ECA de Tafraoui) en fin de durée de vie à savoir le Firnas 142 et un planeur.

Aussii, il y a lieu de signaler que l’aéroclub de Sidi-bel-Abbès dispose d’une importante ressources humaines allant de pilotes de paramoteurs professionnels (champion d’Algérie à l’image du jeune Bouguenaya Mohamed), un architecte de formation et un autre pilote instructeur de ce type d’aéronefs en la personne de Bouroumi Ahmed et de nombreux pilotes d’avions privés et de ligne qui participent à l’essor de l’aéroclub et son épanouissement dans le concert de l’aéronautique.

Bien sûr que cette compétition de grande envergure nationale sera une occasion pour amorcer une nouvelle relance des aéro-clubs d’Algérie jadis “fer de lance” dans le domaine de la surveillance des forêts dans les années 70 et 80 et surtout reprendre le noble métier de base à savoir la formation aux techniques de pilotage qui peut déboucher aux pilotages des avions de lignes et de chasse.

Enfin, les services de la météo, une annexe batie au sein de l’aérodrome , annoncent des journées calmes pour cette compétition qui sera suivie avec enthousiaste à partir d’une tribune batie avec l’aide de l’APC aux abords de la piste d’envol où se dérouleront les différentes épreuves et figures de vol.