Neuf établissements scolaires raccordés au gaz et à l’électricité

En prévision de la rentrée scolaire 23/24, la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG) a raccordé 05 établissements scolaires au gaz et 04 autres à l’énergie électrique, rapporte un communiqué de la cellule.

L’action qui entre dans le programme du développement local et celui des conditions de l’enseignement, a touché les établissements des communes sidi Khaled, Amarna et la localité Maison blanche à Boukhanefis, logts AADL 1000+1000 route de Zerouala, Aissat Idir au chef-lieu de sidi bel Abbes, ainsi que le raccordement d’un restaurant scolaire à la commune de Ain Kada et deux établissements scolaires du cycle Moyen à Bellouladi et cité 800 logements AADL route de Tessala à sidi bel Abbes.

Djillali Toumi