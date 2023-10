Algérie Telecom : une nouvelle ACTEL ouvre ses portes à Ain El Berd

Une nouvelle agence commerciale des télécommunications a été inaugurée ce Mercredi 25 octobre 2023 à la commune de Ain El Berd au nord de la wilaya à 25 km du chef lieu, par le directeur de wilaya Mohamed Djemai en présence du directeur de l’unité d’Algérie télécom Ghalem Ben Zaater, le chef de daïra de Ain El Berd et le P/APW ainsi que les représentants de la société civile.

Cette nouvelle ACTEL rattachée à l’agence principale de Sidi Djillali au chef lieu de la wilaya, vient renforcer le dispositif de l’entreprise Algérie télécom qui compte aujourd’hui 07 agences reparties sur toute la wilaya. Le but est de se rapprocher davantage du citoyen et pouvoir offrir de meilleurs services au client dans le domaine de la téléphonie fixe, internet, FTTB, 4g LTE, règlement des factures de consommation, traitement des différentes réclamations ainsi que d’autres services que peut offrir l’entreprise, et lui éviter des déplacements inutiles de grandes distances.

Cette nouvelle structure, vu sa position géographique va offrir des opportunités en matière de service à plusieurs localités et communes, notamment Ain El Berd, Ouled Ali, Mekedra, Sidi Hamadouche, Z’leifa, Dlahim, Sidi Brahim et Boubernas. ” nous éprouvons une grande joie d’avoir mis en service cette structure qui va permettre d’étendre notre couverture et faciliter l’accès aux services d’Algérie télécom à plusieurs localités qui trouvaient auparavant de grandes difficultés. Notre objectif est de satisfaire au maximum notre clientèle”, déclare le directeur de l’unité Mr Ghalem Ben Zaater.

Djillali Toumi