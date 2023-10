Deux kg de kif traité, 10 grs de cocaïne saisis et 05 individus arrêtés

Les éléments de la brigade de Recherche et d’Intervention de la sureté de wilaya de sidi bel abbés ont réussi à arrêter 05 individus âgés entre 19 à 44 en possession d’une quantité importante de kif traité de 02 kg et 10 grs de cocaïne, des psychotropes et une somme d’argent de 15.000,00 da revenu de la vente, rapporte un communiqué de la cellule de SW.

Un plan de surveillance a été tracé minutieusement à la suite d’une information relatant une activité de vente de drogue par 05 personnes. après arrestation des suspects, la fouille a permis de trouver 21 plaques d’un poids total de 02 kg, explique la source.

Les suspects ont été présentés devant le tribunal compétent pour répondre de leurs chefs d’inculpation de détention, transport et stockage de kif et substances psychotropes en vue d’en faire un trafic illégal, et activité au sein d’un groupe criminel organisé, conclut le communiqué.

Djillali Toumi