Baccalauréat 2021 : Résultats satisfaisants à Sidi Bel-Abbes

Les résultats du baccalauréats de la présente session (2021) ont été annoncés officiellement au niveau national dès le 22 juillet , au soir de l’affichage des résultats parfois mitigés dans quelques directions de wilayas . Au niveau de la wilaya de Sidi Bel-Abbes, il a fallu attendre la journée d’avant hier 27 juillet pour consulter une vidéo bien enregistrée cette fois-ci par rapport à celle de qualité mauvaise parue et mise en ligne le 22 juillet 2021 sur la page FaceBook de la direction de l’éducation supposée page officielle mais sans badge de FB .

Bref, les deux vidéos ont fait la une de cette page lors de cette journée, l’une consacrée à une visite de courtoisie au domicile du jeune Marok Abdelhakim fouad du lycée Nedjadi Mohamed (SBA) qui a décroché son baccalauréat en génie des procédés avec la meilleure moyenne de 18,72 sur 20 au niveau de la wilaya de Sidi Bel-abbès et l’autre dans laquelle le directeur de l’éducation de la wilaya présente quelques chiffres difficilement perçus à cause de la qualité du son mais bref, voilà que celle de ce 27 juillet nous éclaire plus et ce, à défaut d’émail bien détaillé qu’on recevait régulièrement dans notre boite.

Il est clair que si le taux de réussite au baccalauréat a atteint une moyenne nationale de 61,17 %, cette année et que dans le même sillage , la wilaya de Sidi Bel-Abbes, a atteint un record de 68,44 % jamais atteint depuis 2008 comme l’a mentionné le Directeur de l’éducation de SBA, c’est surtout grâce à une moyenne d’admission fixée et décidée à 9,5/20 pour “des considérations sanitaires et psychologiques liées à la propagation de la pandémie de coronavirus (Covid-19)” d’ailleurs c’est cette moyenne qui a boosté le nombre d’admis à l’examen de 5,9 % . Sans cette décision , le taux réel aurait été inférieur et ce, sans savoir si le taux de réussite des candidats libres est aussi publié ou inclus dans ces chiffres..

Toujours au niveau de la wilaya de Sidi Bel-Abbes , le directeur mentionne que parmi les 7033 candidats inscrits à cette session (il ne précise ni le nombre de candidats libres ni le nombre ou pourcentage de filles) , 6970 candidats se sont présentés effectivement à l’examen : Ci-dessous quelques chiffres découlant de beaucoup d’autres que nous aurions aimés savoir entre autres le taux de réussite des candidats libres et ceux des détenus par exemple comme annoncés dans notre article daté du 23/06/2021

4770 candidats sur les 6970 ayant concouru, l’ont donc obtenu, hissant la moyenne du taux de réussite à 68,44%

ayant concouru, l’ont donc obtenu, hissant la moyenne du taux de réussite à 68,44% 12 candidats ont eu une moyenne égale ou supérieure à 18/20

candidats ont eu une moyenne égale ou supérieure à 204 candidats l’ont obtenu avec une moyenne entre 16 et 17,99/20

candidats l’ont obtenu avec une moyenne entre 16 et 17,99/20 582 candidats l’ont décroché avec une moyenne comprise entre 14 et 15,99/20

Ci-dessous, les résultats par filières tels qu’annoncés dans le directeur

Mathématiques: 96,61 %

Génie civile : 87,60 %

Génie électrique : 86,76 %

Langues étrangères :78,20

Technique mathématique et génie Mécanique: 77,48 %

Génie des procédés :74,83 %

Sciences expérimentales: 68,27 %

Lettre et philosophie: 64,52 %

Gestion et économie: 59 %

Il précisera que si la wilaya de Sidi Bel-Abbes s’est classée 6 ème à l’échelle nationale et première au niveau région ouest, c’est grâce au 50 lycées sur les 52 existants (dont un privé) dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès qui ont dépassé les 50% de réussite et surtout les 4 lycées ci-dessous avec un taux de réussite supérieur à 90 %, notons que seul le lycée de Mérine (Sud de la wilaya) a enregistré un taux de réussite inférieure à 50%, signale-t-il.

1er – Lycée Azza Abdelkader de SBA ville avec 97,17 % de réussite

2ème – Lycée Bouroumi Ali de Tessala avec 94,74 % de réussite

3ème – Lycée Alouane Kheira Moulay Slissen 94,74 %

4ème- Lycée Abdelhamid Dar Abid de Sidi Bel-Abbes ville avec 90,58 %

Au niveau national , le nombre d’inscrits à l’examen du baccalauréat s’élève à 731,723 dont 459,545 scolarisés. Les 272,178 sont des candidats libres. Il est fait part que le nombre d’absentéisme est de 8,165 sur un total 272,178 inscrits au baccalauréat 2021. La moyenne nationale du taux de réussite a été de 61,17 %