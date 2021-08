Sidi Bel-Abbes : Quand pandémie et inéquité se croisent

Il y avait foule et effervescence ce matin, devant le tribunal de Sidi Bel-Abbès et c’était prévisible depuis la veille puisque les Réseaux sociaux se sont donnés le mot d’ordre pour soutenir un jeune homme commerçant de profession qui avait fait le buz dans l’après-midi. Il avait été appréhendé par les services du Darak El Watani, la veille . En effet, en compagnie de quelques camarades, le jeune homme s’était affiché content d’avoir intercepté sur l’autoroute A1 au niveau de ville, un camion-citerne qui transportait de l’oxygène cryogénique depuis Oran vers Tlemcen et ont exigé de son conducteur de livrer en priorité, une partie de sa contenance dans les centres hospitaliers de la ville où des dizaines de malades de covid attendaient dans le désarroi, cette bouffée d’oxygène .

En réalité, c’est une situation confuse car selon des sources concordantes non confirmées, le conducteur du camion-citerne détenait un ordre de mission qui lui ordonnait un transit par Sidi Bel-Abbès en premier pour décharger une partie de sa contenance dans les cuves des hôpitaux ensuite il devait continuer sa route pour livrer le reste à Tlemcen et Maghnia où d’autres patients étaient aussi dans le grand besoin de cet matière vitale. Il n’est pas dit pourquoi le conducteur du camion citerne avait décidé subitement d’outre-passer ce transit et le reporter probablement lors de son retour vers l’usine d’Arzew ou Oran. Il n’est pas dit aussi comment les ‘intercepteurs” ont eu vent du passage de camion-citerne bien rempli d’oxygène cryogénique dans le territoire de la wilaya de Sidi Bel-Abbès.

Ainsi, ils étaient nombreux à observer ce sit in à la place Carnot pour scander la libération de leur camarade qui, pour la plupart d’entre-eux, avait agi la veille en nous informant de ce camion disent-ils, pour sauver des vies qui agonisaient dans les hôpitaux en rupture d’oxygène. Ce commerçant, très connu au demeurant et surnommé “Number One” dans les réseaux sociaux avait aussi lancé une campagne de collecte de fonds pour acheter le nécessaire en matériels et moyens aux malades du Covid hospitalisés mais d’aucuns ne s’est posé la question sur la légalité ou non de ces opérations de collecte qui se sont multipliés un peu partout dans le pays. La justice devrait trancher au cours de la journée sur ces épineuses affaires.

Au moment où nous nous apprêtons à mettre en ligne cette publication, nous apprenons que le jeune homme a été innocenté et vient de quitter le tribunal.