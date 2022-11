BENISAF A TRÈS BIEN FÊTÉ CE 1er NOVEMBRE 22

Le récit de la fête est la moitié de la fête.”

À Ia veille de la fête nationale du premier novembre2022, tard dans cette douce nuit, avant la naissance du deuxième jour que Dieu fait plus particulièrement dans la ville de la commune de Benisaf, ou a été préparé la fête du déclenchement de la véritable révolution armée, pour le recouvrement de l’indépendance du pays, et la liberté des algériens en tant que peuple.

La commune de Benisaf représentée par son staff dirigeants (es), avait préparé des festivités nocturnes pour faire vivre et revivre le grand évènement du premier novembre à savoir, par ailleurs de notifier que Benisaf avait contribué avec un large tribut de martyres dont ils avaient combattu la soldatesque de la région sinon de tout le pays qui se prenait pour maitre de ce pays.

La préparation de cette activité historique entrant dans le cadre de cette manifestation de fete historique , n’a pas couté un sous de la caisse de la commune, seulement la vitalité humaine des chers gens heureux qui avaient mis leur capacité positive en action, pour de la bonne humeur énergétique.

C’est à partir de 22H du soir, le lieu de rencontre fixé auprès du musée des moudjahidines à Sdi Boucif ; devrait être et faire le départ de la grande manifestation humaine ; elle devrait aboutir au jardin public de la ville ; traversant joyeusement en chantant de long en large la ville de Benisaf dans le but de mettre officiellement au sommet du mat l’emblème de l’Algérie libre et indépendante.

Le départ des manifestants ( premier carré)a été mis en action par les scout de Benisaf, banderoles, et flambeaux en l’air, animés par des chants patriotiques , le second carré par des personnalités invitées, et venues pour faire la fête, en trot des anciens moudjahidines encore en vie ; le troisième carré la troupe dite de » HAYSSA OUA » battant haut, et fort tambours et « ghaytas « pour mieux faire entendre l’animation en musique de cette activité nocturne ; la dance faisait également son lot, traversé par une liesse perdue depuis belle lurette, le carré suivant des motos, et scooteurs au son du moteur en accélération pour se mettre en effervescence, afin de booster la joie populaire celle de ce premier novembre : fête typiquement, et spécifiquement Benisafienne dans sa propre jeunesse

Tout le long de ce trajet en fete, plus d’un kilo agrandit d’une activité au plaisir dépassant le désir Benisafien

Enfin, le dernier carré était constitué par une file de voitures aux klaxons divers faisant sortir les curieux aux balcons, devant leur portes c’est tout un bal masculin benisafien faisait jouir les jeunes qui vivaient sous un manque flagran d’activité culturel, tout ce beau monde, ce jour de fete converge vers le jardin public dit « place des martyres ».

Ce jardin public unique Benisafien en son genre, empli de bon, et beau monde venant fêter l’évènement tout en actionnant le symbole sous l’effet de l’emblème sur le haut du mat situé au milieu de ce joli jardin, et face à la stèle nominative des martyrs locaux de la révolution algérienne. B

Le garde- à- vous accompagné par l’hymne national, sous le silence de minuit, et un respect aux grandes figures, qui nous ont offert chèrement cette liberté acquise, mais aussi le son d’une sirène qui renait de ces cendres

L’échange entre individus’ (copains, camarades, cllegues, amis….. faisant charmer le protocole amical ,et fraternel boostant la joie de vivre dans ce premier novembre2022.

BENALLAL MOHAMED Ecrivain