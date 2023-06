Consulat général de France à Oran : ” Une capacité de 400 rendez-vous par jour seulement.”

Le consul général d’Oran M. Alexis Andrés qui accompagnait M. François Gouyette ,Ambassadeur de France en Algérie dans son périple hier, à l’ouest du pays notamment au siège du journal Ouest info à Sidi Bel-Abbès, est intervenu en marge des échanges de points de vue entre l’ambassadeur de France et le directeur de la publication pour éclaircir quelques questions soulevées par le directeur de la publication touchant la mobilité des personnes entre la France et l’Algérie. ” Il s’attendait à la question” dirat-il, sur ce problème épineux qui bloque beaucoup de personnes notamment de simples citoyens désirant faire du tourisme ou rendre visite chez un ami ou parent et qu’il les désigne par les primo demandeurs c’est dire ceux qui n’ont pas fait de demande au cours des 5 dernières années:”En effet, j’ai vérifié le chiffre hier, j’ai 20 000 personnes qui sont en train de demander un rendez-vous et je n’ai malheureusement que la capacité de 400 rendez-vous par jour donc forcément qu’il y a engorgement” et d’ajouter “ce sont ces gens qui s’orientent vers les officines pour décrocher un rendez-vous sauf que ces officines mentent sur tous les plans, elles font croire qu’elles peuvent faire obtenir des visas ces gens-là. C’est faux , puisqu’elles mettent des faux documents dans les dossiers qui effectivement reçoivent des refus.”

Il enchaînera “Donc aujourd’hui , il faut qu’on vous donnera des chiffres sérieux et qui feront que les gens seront informés de ce qu’il faut faire ou de ce qu’il ne faut pas faire parce qu’aujourd’hui on sait très bien que les bruits circulent, mais il y a des réalités. En effet, on ne peut pas répondre à toutes les demandes de mobilité vers la France par contre, les acteurs de la relation bilatérale prioritaires, les hommes d’affaires, les étudiants, les journalistes” , son excellence l’ambassadeur dans la foulée ajoute ” et les personnes qui concourent à la Vitalité de la relation bilatérale”.

Le Consul Général M. Alexis Andrés conclut son intervention concernant le problème d’accueil au niveau de TLS contact soulevé par notre confrère en disant que ” je peux vous assurer que tous les jours, on passe notre temps à faciliter les choses et améliorer la qualité d’accueil.”