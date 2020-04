Coronavirus -Algérie: Le bilan atteint 716 cas confirmés et 44 décès

Le Bilan du coronavirus (Covid-19) en Algérie s’élève à 716 cas confirmés dont 44 décès, a annoncé ce mardi le porte-parole du comité de suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus en Algérie

Il est clair que le bilan a enregistré une augmentation inquiétante de 132 cas confirmés et 9 nouveaux décès durant les dernières 24 heures portant le nombre total de cas confirmés à 716 répartis sur 38 wilayas et celui des décès à 44 enregistrés dans 14 wilayas et il est clair que la tendance haussière du nombre de contaminés devrait à l’avenir donner plus de vision aux autorités sanitaires du pays pour ordonner un confinement à l’image des pays Européens qui ont au départs opté pour la présente démarche d’un confinement volontaire mais ont vite changé d’opinion.

Les cas des décès sont quatre hommes de la wilaya de Blida, sont âgés entre 32 et 73 ans. Un cas de décès est enregistré dans les wilayas de Bordj Bou Arraredj, Oran, et Tipaza. Deux décès sont notés aussi dans la wilaya de Setif. Ces décès sont enregistrés dans 14 wilayas à travers le pays, a indiqué le Pr Fourar.

Par ailleurs, le porte-parole a annoncé que le nombre de cas de guérison depuis la propagation du coronavirus en Algérie a atteint 47 jusqu’à présent, dont 7 cas guéris aujourd’hui.