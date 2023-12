Des détecteurs de monoxyde de carbone installés gratuitement dans les domiciles

La direction de distribution de l’électricité et du gaz a enfin pris la meilleure décision. Fini ce cauchemar de ce gaz brulé qui circule sans que personne ne le sache, causant la mort de dizaines de citoyens. Des détecteurs seront installés dans chaque domicile gratuitement, a-ton appris d’un communiqué de la cellule.

L’opération s’inscrit dans le cadre des directives de l’autorité supérieure, visant à annihiler les accidents liés au monoxyde de carbone qui endeuillent chaque année des dizaines de familles. Ce plan sécuritaire spécial, tant espéré, a touché, dans un premier temps, 21 wilayas du sud, et projette aujourd’hui à être généraliser sur l’ensemble du territoire national, explique la source.

L’opération consiste à installer 02 appareils de détection de gaz brulé chez chaque client, après examen de l’exactitude de l’installation et des tuyaux d’evacuation du gaz brulé. Des actions de sensibilisations vont devancer, à travers des brochures et des autocollants sur les différents quartiers et cités.

Ce plan survient après de multiples actions de sensibilisation sur les risques liés au gaz brulé, à travers des journées d’études au niveau de toutes les directions de distribution du territoire national, abordant le sujet ” importance de la maintenance et de l’installation interne des tuyaux d’évacuation du gaz brulé”, en présence des différents acteurs et associés dans cette compagne, conclut la source.

Djillali Toumi