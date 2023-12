Des statistiques exactes pour des objectifs sûrs de développement durable

Dans un forum organisé cette semaine écoulée au sein de la wilaya, le directeur des services agricole (DSA) en compagnie des directeurs de l’office national des terres agricole (ONTA) et celui de la conservation des forets, a certifié que les statistiques jouent un rôle prépondérant dans le développement durable. Mr Dellali Benaouda explique que la connaissance précise et effective des structures agricoles est une question primordiale pour prétendre tracer une vision claire pour ce secteur névralgique, dans un objectif de prévoir des statistiques meilleures et une évaluation exacte pour mettre en œuvre la feuille de route tracée par le gouvernement.

Bien dans sa chair, plein de confiance, le DSA rassure que les produits alimentaires agricoles existent dans le stock en quantité suffisante. Il est prévu pour leur vente 04 CCLS et 30 autres points de vente. Le problème est juste dans la distribution. Il explique par ailleurs, que le but est d’avoir une meilleure maitrise du secteur agricole, garantir une sécurité alimentaire pour le pays et réduire la facture de l’importation comme tracé dans la feuille de route du gouvernement. À cet effet, les autorités ont envisagé de réaliser des statistiques justes, notamment des structures, des exploitations agricoles et analyser l’environnement de production. De recenser les richesses animales et les exploitations d’élevage de moutons sur tout le territoire afin de former des dossiers et rassembler des preuves référentielles qui serviront de base de données essentielles dans les enquêtes avenir.

Pour cela, la commission de wilaya, installée le 26 novembre 2023 dans le cadre du décret exécutif n° 140-01 du 07 mai 2001 relatif au recensement agricole général, a été chargée de connaitre les moyens matériels et humains pour la réussite de cette opération, en impliquant les commissions communales et assurer leur suivi et leur contrôle. Ces dernières rempliront des documents de statiques qui seront par la suite remis à la commission de wilaya pour établir un résumé final.

L’opération qui a été devancée par une compagne de sensibilisation, a commencé le 29/11/2022 pour prendre fin le 31/01/2023, en application de l’instruction n° 2580 du ministère de l’agriculture et du développement rural. La période a été prolongée de 45 jours pour les éleveurs retardataires qui n’ont pas répondu à temps.

Le nombre total des éleveurs est de 4.548, vaches : 26.783 têtes, moutons : 480.717 têtes, chèvres : 48.150 têtes, chameaux : 246 têtes, chevaux : 1.273 têtes.

Les nouveaux éleveurs qui ont déposé leurs demandes pour leur intégration dans l’opération de statistique est de 415.

Le DSA a fait savoir que la semoule a été donnée gratuitement aux fellahs pour les encourager à multiplier la production, en prévoyant des techniciens pour les accompagner, en prenant en charge leurs doléances, leurs soucis et les sensibiliser pour étendre davantage les superficies irriguées en adoptant le système d’irrigation complémentaire.

Le directeur de l’ONTA a ajouté qu’une grande superficie agricole a été récupérée. Elle va être distribué progressivement après étude des demandes aux véritables fellahs pour renforcer la production agricole. Et que, ses services sont à la disposition des fellahs qui rencontrent des problèmes liés à leurs parcelles agricoles.

Le directeur de la conservation, quant à lui, a surtout insisté sur la préservation de la richesse forestière en prévoyant des compagnes de reboisement, surtout des superficies ravagées par le feu, comme celle de la commune de Ain El Berd, ou le feu a détruit plus de 20 hectares. À cet effet une opération de reboisement vient d’être organisée cette semaine écoulée, ou le wali Chibani Samir a participé en compagnie des autorités locales. Elle a touché la superficie endommagée. Il ajoute encore que la saison de la chasse va être ouverte ce mois de décembre 2023. Seulement les associations accréditées seront autorisées.

Les intervenants ont salué la présence effective et indéfectible du wali Chibani Samir dans toute leurs activités. ”le wali est constamment avec nous pendant nos sorties d’activité”, ont-ils affirmé, pour conclure ” c’est des gestes qui inspirent de la confiance et procurent de la volonté et l’amour dans l’accomplissement des taches”.

Djillali Toumi