FÉLICITATION

Félicitations pour cette belle réussite au baccalauréat

Nous sommes tous si heureux pour toi. Tu nous as levés haut la tête. Tu nous as remplis de joie et de fierté.

Tu vas pouvoir donc poursuivre les études que tu voulais dans la filière que tu a choisi “les langues”.

Bravo notre cher petit Oured Djillali pour ce succès avec une moyenne de 14,93 et une mention Bien.

Tes parents, ta sœur, ta famille et tes amis te félicitent chaleureusement pour ce beau cadeau que tu viens de leurs offrir. Tu es généreux d’avoir permis de partager ta joie avec tous ceux qui t’aiment, en obtenant le sésame qui va t’ouvrir les horizons.