La CNAS élargit sa couverture sur le travail informel

Dans cette vision louable, de cibler le travailleur dans le secteur informel, la CNAS lance une vaste compagne de sensibilisation, au profit des employeurs et les personnes qui activent dans le secteur informel, sur le droit à la couverture sociale et sur une possibilité de bénéficier d’une pension en cas d’accident de travail.

Cette mesure survient en concrétisation des engagements inscrits dans le programme de travail du gouvernement, notamment ce qui concerne l’élargissement de son assiette des cotisations, en encourageant surtout les personnes activant dans le secteur informel à l’affiliation à la caisse afin de bénéficier des avantages de la couverture sociale, surtout en cas d’accident de travail. Le directeur de la CNAS Mr Benchiha souligne que la couverture sociale est un droit garanti par l’état. Il suffit juste de remplir certaines obligations et déposer ses déclarations dans les délais.

Mr Benchiha explique que la sécurité sociale est l’un des mécanismes sociaux les plus importants qui visent à faire face aux effets résultant des différents risques auxquels le travailleur est exposé au cours de sa vie professionnelle en cherchant une alternative à un possible salaire qui lui permet de continuer à vivre dans la dignité en cas d’interruption de travail pour cause de maladie ou d’invalidité ou d’accident. Et ainsi, répondre par ailleurs, aux demandes et aux besoins croissants des citoyens et parvenir de la sorte à une justice sociale et à une stabilité qui concrétisent les fondements de l’État Social

Le responsable souligne que toutes les facilités sont déjà mises à disposition, notamment sur le site www.cnas.dz et la plateforme numérique https://télédéclaration.cnas.dz réservée aux employeurs. 07 contrôleurs sont chargés pour bien suivre l’étendu de cette mesure qui vise à procurer le droit à la couverture sociale à cette frange souvent exploitée sans aucune couverture sociale.

A cet effet, il est nécessaire de souligner, que depuis le 1er janvier 2021 au 1er semestre de l’année 2022, les services de la caisse ont enregistré 2389 inspections et ont observé 1.586 infractions, alors que le nombre des employeurs affilié à la caisse atteint 5.685 dont 206 dans le secteur économique public et 5.310 dans le privé et 169 dans les administrations.

Djillali Toumi