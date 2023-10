la fibre optique bientôt généralisée

Dans un but d’accompagner les évolutions de la technologie de la téléphonie et de l’internet, concevoir une plate-forme attractive pour les investisseurs nationaux et étrangers et afin de bien répondre à une demande croissante, l’entreprise Algérie Télécom poursuit le déploiement de l’Internet par fibre optique Idoom Fibre dans les différentes communes de la wilaya, rapporte un communiqué de la cellule.

Les sorties des équipes commerciales et techniques sur terrains sont multipliées à un rythme sans précédent pour relier les quartiers et les différentes communes de la wilaya et permettre aux habitants d’en bénéficier de ce service d’internet à très haut débit FTTH. durant cette période 2023, quarante et une (41) communes, quartiers et cités résidentielles ont été reliés par Idoom Fibre dont : Sidi ali boussidi 30 logts LPA,100 et 60 logts, mostepha ben brahim 900 logts ADL, Sfisef 200 logts CNEP, Sidi Bel Abbes route de zerouala, djazira et sakia hamra, 20 logts sidi lahcene OPGI 1000 lgts, sidi djillali 52 logts, 126 logts ben maissa, 2000 logts ADL, 314 logts rocher, ben hammouda 29 logts, cité adda boudjellal, 200 logts ADL route d’Oran, commune de Telagh route de Mezaourou, 50 logts,100 logts et 90 logts, ainsi que la cité wiam, réalisant un nombre de 82 localités avec un total de 23.128 abonnés.

l’objectif à travers ces projets réalisés et ceux en cours d’achèvement est de permettre aux clients de bénéficier d’un service Internet fiable et efficace avec une vitesse de connexion débit ultra-rapide allant jusqu’à 300 Méga pour répondre aux besoins en matière de fluidité et de connectivité à un prix de souscription réduit et des avantages exceptionnels, pour profiter pleinement des opportunités et avantages de cette technologie, que ce soit pour le streaming, les jeux en ligne, le téléchargement de gros fichiers ou la navigation sur le web, explique la source.

Djillali Toumi