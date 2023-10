” je soutiendrais toute initiative d’investissement, même pour un seul emploi à créer”

Sidi Bel abbes

Dans un forum tenu ce jeudi soir 21 sept 2023, à la salle des conférences, au siège de la wilaya avec les organes de presse nationales, le wali Chibani Samir, a tenu d’abord en premier lieu à fêter une année depuis son installation comme chef de l’exécutif de la wilaya “ça fait bien longtemps qu’on ne s’est pas réuni, c’est la 2éme fois qu’on se rencontre, cela fait déjà une année” a-t-il martelé.

La réunion a été une occasion pour Mr Chibani de présenter quatre entreprises qui ont reçu leurs agréments pour commencer leurs activités, dont une pour l’élevage de volailles, après avoir souffert depuis longtemps des procédures administratives. Le wali a affirmé que pour l’objectif de développer l’investissement dans la wilaya, il ira jusqu’à soutenir tout investissement même pour créer un seul emploi. Le responsable de cette entreprise a affirmé devant l’assistance que son projet vise à réaliser l’autosuffisance en produits de volailles dans un temps très proche

Mr Chibani fait savoir que ces quatre entreprises vont créer en plus des emplois indirects, environ 86 emplois direct, et que la porte est grandement ouverte à toute personne porteuse d’initiative d’investissement dont la wilaya a grandement besoin. Le wali a donné une aperçue sur la situation actuelle après une année de sa présence, exprimant, tantôt sa satisfaction des nombreux projets réalisés et ceux en cours de réalisation, tantôt ses intentions prochaines pour faire de sidi bel abbés un pôle d’investissement.

L’occasion a permis aussi de discuter sur la situation des différentes communes notamment du chef-lieu qui patauge dans une gestion ancienne, que personne ne veut oser changer pour des raisons purement politiques. Le wali a pris comme exemple le marché de gros qui est loué à 4 milliards de centimes pendant que d’autres dans d’autre wilaya sont loué à plus de 20 milliards. Les locaux connaissent aussi le même sort et même pire. Certains sont loués à 960 da et d’autres aux alentours de la coupole sont loués à des prix tellement dérisoire que les personnes qui les ont loués ont à leurs tours loués à d’autres personnes à des sommes conséquentes.

Cette situation, explique Mr Chibani, appauvrit la commune qui peine à gérer certaines situations en matière de finance. Devant cela, le wali s’est montré préparé à ne plus tolérer de pareilles pratiques et qu’il ira jusqu’à trouver des solutions radicales pour trouver des solutions apaisantes pour libérer la coupole du marché informel qui dénature sa splendeur grandeur nature. L’occasion a permis durant plus de trois heures de discuter de nombreux problème qui touche différent secteur, soulignant l’investissement comme préoccupation majeure pour l’année 2024.

Djillali Toumi