La Police sensibilise les étudiants sur la sécurité routière et les dangers liés au mauvais usage de l’Internet

Dans le cadre de ses missions liées à la sensibilisation au profit des différentes couches de la société, la police de Sidi Bel Abbés a prévu des campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière et les risques du mauvais usage de l’Internet. Cette action vise à toucher une frange plus vulnérable, souvent victime de manipulations dangereuses, notamment les étudiants. 32 établissements scolaires du cycle primaire ont été consterné et les élèves de 05 autres accueillis au niveau du parc pour recevoir des conseils sur le code de la route.

La compagne est animée par des cadres de sureté de wilaya, ceux de la gendarmerie nationale et de la protection civile. Des conseils et orientations sont données aux élèves et leurs parents, sur les dangers et les conséquences de l’usage irresponsable de l’Internet et son impact sur le comportement de l’élèves et son influence néfaste sur ses études, en donnant des exemples réels d’enfants victimes.

La compagne a touché en parallèle les usagers de la route sur les différents axes routiers de la wilaya, les ronds-points, les sorties de la ville et les points de contrôle, ou des conseils et consignes de circulation ont été aussi donnés aux conducteurs de différents moyens de transport.

Djillali Toumi