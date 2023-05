La promotion de l’investissement local, une priorité majeure du wali

Rien ne semble préoccuper le wali Chibani Samir plus que le développement local de la wilaya avec ces 52 communes qui s’étendent sur une superficie de 9.151 Km2. C’est un souci permanent ressenti à chaque occasion et à chaque événement lors de ses interventions. Le confort du citoyen est devenu ancré dans son langage et ses pensées.

Dans une conférence de presse animée cette soirée du mercredi 23 mai 2023 à la salle des conférences, c’est encore le sujet du développement local lié au différents projets de développement qui intrigue foncièrement le 1er responsable et qui touchent pratiquement tous les secteurs sensibles notamment l’ADE dans son volet de suffisance en eau potable, l’éducation dans son volet rentrée scolaire et épreuves des examens du BEM et du BAC, l’APC dans son volet d’une pertinence extrême lié à la propreté et à la commune, la DJS et le tourisme, la direction de la culture qui va connaitre de grandes activités durant la saison estivale en particulier.

Le wali a tenu pendant plus de 03 heures en présence du maire et les directeurs concernés. Rien n’a semblé le fatigué que l’esprit de négativisme « je vous ouvre mon cœur. Je ne suis pas hercule a lancé avec rhétorique. Bousculer les gens et brusquer les choses ne sont pas de mes manœuvres. C’est seulement ensemble que nous pouvons construire la ville et aller vers l’avant. Les critiques j’en fais mon essence pourvu qu’elles soient positives pour nous mener vers la recherche de la solution. Ce sont les critiques qui n’ont aucun fondement et qui alimentent beaucoup plus le négativisme et décourage toute volonté sincère à valeur ajouté que je hais. Ils sont l’essence de la déchéance », a-t-il souligné avec beaucoup de sensibilité.

Mr Chibani fait savoir qu’il y a un total de 775 dossiers de projets de développement déposés touchant tous les secteurs. Certains sont en études d’autres acceptés pour un montant de 47.212.049.685,00 da, occasionnant 7.236 emplois. L’espace accordé pur l’investissement est de 86.3603 hectares. Cette action a touché les zones industrielles notamment SBA ancienne et SBA nouvelle, La zone de ras el ma, de Telagh et les zones d’activités à Sfisef, Ben Badis et Ain El Berd ainsi que les mini-zonesq à Tilmouni, belarbi, Tabia, Ain El Berd,Ben Badis, Bedrabine, sidi khaled et Habara, Hassid ahou, Bouaiche et Merhoum. Le wali a averti que des procédures judiciaires sont déjà entamées contre toute entreprise défaillante.

La conférence devait être normalement interrompue par l’intervention de chaque directeur présent pour donner un aperçu sur ses projets de développements, mais le wali a préféré alléger cette rencontre afin de mieux en tirer profit du temps et du débat avec les journalistes des différents organes de presse. Son premier point a ciblé les services de l’algérienne des eaux pour spécifier que la distribution en eau potable va connaitre une augmentation considérable durant la saison des chaleurs pour mieux répondre à une demande adéquate. Le secteur, a-t-il encore souligné va connaitre la réalisation de 02 projet de dessalement d’eau de mer de la wilaya d’Oran et de Temouchent en plus de 6 forages.

Son intervention était longue et surtout riche. Elle a touché tous les projets dans chaque secteur, notamment le lac sidi Med ben Ali qui va connaitre un aménagement immense de façon à en faire un grand espace de détente et de loisir en lui préserver son aspect écologue afin de sauvegarder sa faune et sa flore, a-t-il bien souligné. L’activité culturelle va elle aussi connaitre de grandes et nombreuses activités afin d’accompagner la saison estivale.

D’autres projets ont concerné l’ouverture d’une piscine olympique à SBA et 04 autres de proximité dans 04 communes différentes. L’athlétisme aussi dans l’organisation d’un marathon et semi-marathon national qui va connaitre la participation de 1500 participants. Des cadeaux considérables sont prévus à cet événement sportif national.

La conférence a permis de connaitre les grands projets de développements qui ont compris aussi de nouveaux établissements scolaires dans les trois cycles scolaires. La clôture était tardive vu l’importance des sujets abordés et leurs impacts sur le développement local et le confort du citoyen. Mr Chibani a insisté sur le fait d’agir ensemble pour le bien de tous.

Djillali Toumi