Examens du BEM et du BAC session 2023 : la directrice Rassure avec enthousiasme et détermination 

Dans un point de presse animé ce Mercredi 23 mai 2023 dans son bureau, aménagé en la circonstance, la directrice de l’éducation Mme Settouti Imane s’est montrée pleine d’enthousiasme, de volonté et de détermination. Elle fait savoir que toutes les mesures ont été minutieusement discutées et préparées auparavant avec Mr le wali Chibani Samir lors de plusieurs rencontres, ainsi qu’avec ses cadres et dirigeants pour mettre en place au niveau des centres d’examens un climat favorable qui permettrait aux étudiants de jouir de toutes les commodités de sécurités, de tranquillités et de bonnes prises en charge.

Et pour preuve, a-t-elle souligné, les épreuves de confirmation de niveau déroulées le 02 mai ont connu un grand succès où l’on a recensé un total de 7.196 candidats, les épreuves d’évaluation des acquisitions du cycle primaire, celles des épreuves physiques déroulées du 07 au 11 mai 2023 et du diplôme scolaire moyen tout juste après le 14 et 15 mai 2023, devant un encadrement sécuritaire et sanitaire des trois institutions : la DGSN, la santé et protection civile.

Pour ce qui est des examens du BEM et du BAC, prévus respectivement pendant 03 jour du 05 au 07 juin 2023 et pendant 05 jours du 11 au 15 juin 2023, Mme Settouti, rassure que les candidats passeront un séjour dans le calme, la sécurité et seront restaurés convenablement. Des détecteurs de métaux sont aussi placés pour lutter contre toutes formes de triche. Des cadres de la direction de l’éducation ont même suivi des cours sur le fonctionnement de ces appareils et de leurs suivis afin d’équilibrer les chances et préserver les efforts de certains par rapport à d’autres.

Le nombre de candidat au BEM est de 14.278 dont 7.245 filles prévu dans 67 centres, 370 libres dont 120 filles dans 02 centres, 01 centre de collecte et un encadrement de 4.359 employés. Enseignement à distance pour le même diplôme 278 candidats dont 118 filles, ceux des maisons de rééducation 88 candidats. Pour le BAC 8.040 candidats reparti sur 33 centres et 3.896 libres repartis sur 13 centres, à quoi l’on a prévu 02 centres de correction, 01 centre de collecte et 5.191 cadres pour assurer le bon déroulement des épreuves. Enseignement à distance 789 candidats dont 423 filles et 05 candidat à déficience moteur.

Rentrée scolaire 23/24, Mme Settouti déterminée à donner du nouveau souffle au secteur

Profitant de cette opportunité, Mme Settouti Imane sollicite les journalistes de bien vouloir prendre du temps et s’armer de patience pour lui permettre de discuter sur la rentrée scolaire prochaine 2023/2024. Un sujet qu’elle a prévu auparavant pour un autre point de presse à la suite de quelques préoccupations professionnelles.

Bien dans sa chair, la responsable avance d’ores et déjà que la rentrée scolaire prochaine serait plus dynamique que prévu. Le secteur sera renforcé par 05 nouveaux établissements pour atteindre un total de 477 établissements tout cycle confondu. 311 concerneront le cycle primaire dont 01 groupe scolaire à la commune de Ras El Ma réalisé dans le cadre du projet des hauts plateaux, 01 autre au chef-lieu de la wilaya au niveau des logements intégrées et celui sis à la commune d’Amarna réceptionné au cours de la saison scolaire 22/23. Ces établissements engendreront bien sûr un nouvel effectif, fait-lle savoir à travers un nouveau recrutement de 76 professeurs d’anglais en plus des 94 de la saison passée 22/23 et de 190 professeurs d’EPS

Le cycle moyen 112 établissement dont 01 CEM de remplacement B7 pour remplacer celui de Aissat Idir et le CEM Aharzoun Tahar de catégorie B7 à la commune d’Amarna et le secondaire 54 établissements. Des structures qui répondront avec aisance à toutes les commodités pour un enseignement de qualité pour les enfants, a-t-elle insinué.

Ces structures seront encadrées par un personnel pédagogique d’un nombre de 4.179 et 1.503 administratif au cycle primaire, de 3.315 cadres pédagogiques, 1.420 administratifs et 1.384 autres employés et de 2.232 cadres pédagogiques, 1.180 administratifs et 1.307 autres employés ainsi que ceux de la direction de l’éducation, soit un encadrement total de 16.782 employés.

Mme Settouti conclut en proposant de laisser les portes de communication ouvertes à toute information ou initiative à valeur ajouté, mettant en avant et comme priorité absolue l’intérêt de l’élève, de l’employé et d’un climat adéquat pour accompagner cette vision prometteuse pour donner toutes les chances à l’écoliers de bien réussir dans son parcours à la recherche d’un enseignement qui lui ouvrira toutes les portes de la réussite.

Djillali Toumi .