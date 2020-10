Le paiement électronique, une préoccupation nationale

Le centre culturel Kateb Yacine à sidi Djilali a abrité ce mercredi 07 octobre 2020 un grand salon dédié à la sensibilisation de l’usage du paiement électronique TPE et ses bienfaits. UPW (la poste), La CNAS, CASNOS, BDL, BADR, NAFTAL, TELECOM, CAAT, direction du registre de commerce, direction du commerce, des entreprises privés, des associations, ont tous été mobilisé pour faire connaître à une assistance importante ce mode de paiement qui évite le déplacement aux différents bureaux de postes et aux banques pour faire des chaines épuisantes et retirer de la liquidité source d’insécurité.

Le salon a été honoré par la présence du chef de cabinet de la wilaya représentant le wali, parti pour inaugurer un centre de santé de la douane. Des explications lui ont été données sur ce mode de paiement : rapidité, sécurité et gain de temps, aussi des statistiques sur la couverture : Algérie poste, explique-t-on aurait vendu 07 appareils TPE en 2019 et donné gratuitement 09 autres en 2020 en période de la COVID 19 qui a coïncidé avec cette pénurie de liquidité qui était un moteur de relance de cette initiative barrage à la manipulation massive de liquidité.

BARIDI-PAY

Les services d’Algérie poste ont fait savoir que l’entreprise citoyenne par excellence propose d’autres prestations électronique telle BARIDI-PAY : un mode de paiement nouveau très sécurisé et facile à exécuter, explique-t-on. Cette prestation technique est basée sur la lecture du code barre bidimensionnel, connue sous le nom QR code, signifiant code réponse rapide. Ce mode est exécuté par un balayage par l’application ” BARIDI-MOBE, où l’usager n’utilise ni carte ni liquidité. Un code réponse rapide est ensuite envoyé au commerçant qui autorise l’opération financière et permet au client de transférer l’argent de son compte au compte du commerçant dans l’immédiat et en toute sécurité.

Paiement E par téléphone portable

Cette opération se fait par l’usage du code (QR code) à travers l’application BARIDI-MOBE. L’usager choisit la prestation BARIDI-BI et commence le balayage du code réponse qui apparait sur l’écran du portable du commerçant. Si le QR code apparent sur l’écran du commerçant comporte un montant fixe, il ne serait pas nécessaire pour le client de faire entrer le montant. Dans le cas contraire, que le montant n’apparait pas, il est recommandé au client de faire enter le montant de ses achats. Ensuite, suivent les étapes de finalisation de l’opération

Paiement par internet

C’est un mode de paiement par internet sur le lien ” https://baridinet.poste.dz, qui permet au titulaire de la carte CIB et DAHABIA, étant acheteur à distance, de procéder aux opérations de paiement et acquittement de la valeur de la marchandise et du service à travers les différents réseaux électroniques du commerçant, pourvu qu’il soit adhérant dans le système d’Algérie poste réservé aux prestations ”paiement E à travers le réseau internet.

Djillali Toumi