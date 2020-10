Bilans des activités de la sureté de wilaya

La police reçoit 2797 appels sur ses n° vert 15-48 et 17

Les appels des citoyens pour différentes raisons sécuritaires aux n° verts 15-48 et 17 de la sureté de wilaya sont en constantes augmentations, qui dénote un intérêt favorable à lutter contre les différents crimes ayant trait à menacer la tranquillité et la sécurité de la société. L’on a recensé ce mois de septembre 2020 un nombre de 2.797 appels dont 729 au n° 17, répartis comme suit : les demandes d’intervention 638, les demandes concernant des renseignements et orientation 935 appels et 69 appels pour informer sur des accidents de circulation, rapporte un communiqué de la cellule. Les éléments désignés à priori à exploiter ses appels, interviennent de jour comme de nuit 24/24, sur les lieux, prenant toutes les dispositions sécuritaires nécessaires, dans un but de mener à bien les missions afin de sécuriser efficacement le citoyen et ses biens, conclut le communiqué.

Bilan mensuel de la voie publique ; 22 accidents, 02 morts et 19 blessés

Dans un bilan du mois de septembre 2020, les services de la voie publique de la sureté de wilaya de sidi bel abbés ont recensé 22 accidents de la circulation survenu à l’intérieur du tissu urbain, ont causé 02 décès et 19 blessés dont 08 adolescents, rapporte un communiqué de la cellule. Les causes principales, selon des analyses, restent le non-respect du code de la route avec 16 accidents et l’état désavantagé du véhicule avec 02 accidents, rapporte la même source. Dans un but de sensibilisation et dissuasion, la police a procédé au retrait de 463 permis pour infraction au code de la route, établie 963 contraventions et mis en fourrière 76 voitures et 35 motos. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l’informel, 156 kg de marchandise consommable avariée, destinées à la consommation humaine ont été saisies, conclut le communiqué

Lutte contre la drogue : 233 affaires depuis janvier 2020

Depuis janvier au mois de septembre 2020, la police a recensé 233 affaires relatives à la procession et vente de drogue. Ces pratiques criminels qui collent à la société pour des raisons sociales multiples ont causé l’implication de 390 individus, présenté, par la suite devant la justice, rapporte un communiqué de la cellule. Ces affaires ont permis la saisie de 49 kg de kif traité, 19,37 gr de cocaïne et 31.472 comprimés hallucinogènes. La police réitère son appel à une implication meilleur du citoyen pour lutter efficacement contre ces fléaux sociaux qui touchent de plein fouet la tranquillité et la santé du citoyen, par l’usage du téléphone 15-48 mis à la disposition 24/24.

Djillali Toumi