Le syndicat de la FNTE rassemble ses troupes

Dans une réunion tenue ce jeudi 18 novembre 2021 au siège de l’union de wilaya de l’UGTA, les membres de la section syndicale de l’éducation affilié à la FNTE, accompagné des représentants de l’union de wilaya et des membres représentants des différentes daïras, l’ordre du jour était de comment reconstruire la section syndicale sur des bases solides.

La réunion a regroupé plus d’une vingtaine de membres, toute fonction et grade confondu, pour mettre à priori en exergue, la disposition de communiquer avec toutes les franges des travailleurs sans faire aucune distinction. « Notre image est notre vitrine et notre force serait dans notre objectif », disaient les intervenants qui prenaient à tour de rôle la parole. Et cette image disait le secrétaire Mr Negaz Moussa dans sa lecture de la vision avenir « elle résulterait de notre sérieux, de la transparence que nous allons instaurer et de notre disposition claire et sincère à véhiculer le bien être de l’employé et de son climat de travail.

Car se sont cela des droits parmi tant d’autres, compris dans notre mission entant que représentants des travailleurs. Notre objectif serait de réussir à bâtir, à court, à moyen ou à long terme, un climat d’entente et de consentement mutuel entre l’employé et l’employeur, car ni l’employé ne peut exister sans l’employeur ni l’employeur sans l’employé. Leur destin est désormais lié pour investir dans nos enfants, pour en faire d’eux de vrais responsables de demain. Notre parcours professionnel est autant long que court. Il devient de ce fait impératif de conjuguer les efforts pour le besoin de booster le secteur à sa place d’antan et faire de notre lutte un apport dans le développement en général, celui du syndicat comme partenaire social incontournable, comme celui de notre secteur de l’éducation par des mouvements et des actions d’accompagnement à toute bonne initiative émanant de l’administration ou de la tutelle de façon générale ».

L’assemblée mixte, composée de femmes et d’hommes, a convenu à l’unanimité de mettre les objectifs en aval comme priorité absolues pour vaincre toutes divergences, futilités ou contraintes, souvent un handicape ‘’ gratuit’’ à toute bonne volonté. « Reconnaitre ses erreurs est déjà un bon pas en avant » disait Mr Negaz en réponse à une membre de la section». Les intervenants ont beaucoup plus convenu à se focaliser sur les objectifs pour vaincre toute entrave, comme pour dégager une disposition bien sincère à aller de l’avant, omettant les futilités et les intérêts personnels qui pourraient nuire à cet objectif de reconstruire un syndicat fort et respecter par le mérite, « L’objectif serait notre force motrice à faire du syndicat un apport dans le développement du secteur l’éducation dans la wilaya de sidi bel abbés », disaient-ils

« On veut que les adhérant viennent vers le syndicat par conviction. Notre image serait de la sorte notre vitrine. Et pour réussir, il faut juste être sincère et travailler dans la transparence, et surtout s’éloigner de toute autre action qui pourrait nuire ou empêcher de réaliser ce noble objectif d’intérêt général. Pour cela, y’a pas mille chemins, impliquer tout le monde. Cela induit que notre vision soit affichée clairement. Les autres syndicats seront pour nous des alliés, tant que nos objectifs sont les mêmes et concernent autant l’écolier, le travailleur que l’employeur. Et afficher entre autre toutes les intentions, les idées et les visions qui concernent, autant le secteur de l’éducation que les droits des travailleurs, à la connaissance de tous. Notre mission ne serait en bref pas un secret, mais un objectif commun qui concerne chaque partie », explique Mr Negaz.

La réunion a été aussi bien une occasion de prise de contacte avec les membres de toute la wilaya, que de tracer les grandes lignes de travail pour redorer le blason du syndicat de la FNTE, lui rendant sa place d’antan qu’il a toujours occupé dans l’action syndicale, comme réel partenaire social. Cette rencontre qui se voit un déclenchement d’une succession d’autres, a été clôturé comme elle a débuté, par des intentions sincères et un climat de convivialité et de grande fraternité.

Djillali Toumi