PLAN DE CIRCULATION DE LA VILLE DE SIDI BEL-ABBÈS: PARLONS-EN!

Il faut savoir que l’APC a lancé une première étude en 2010 pour réguler la circulation en ville, c’est à dire créer un plan de circulation digne des grandes villes , mais rien n’en fut! Une autre étude fut lancée après l’arrivée et mise en service du Tramway en 2016 pour son adaptation à la nouvelle donne de la circulation en ville c’est à dire une nouvelle approche de la fluidité automobile en ville et mettre dans l’oubliette un plan de circulation plutôt “administratif” hérité de l’ère coloniale.

Or à ce jour, soit plus de 60 ans après l’indépendance, la ville de Sidi Bel-Abbès fonctionne toujours avec presque l’ancien système de circulation et ce, malgré l’introduction du tramway qui a en quelques sortes chamboulé cette fluidité et créer des goulots d’étranglement un peu partout en ville et sa périphérique en sus déjà existants à l’époque.

Ainsi la dernière étude du plan de circulation devait être revue et adaptée à la circulation du tramway qui est entré en opération en juillet 2017. À ce jour, ni un premier et encore moins un second plan ni un troisième plan réadapté à la situation actuelle n’ont vu le jour, si ce n’est quelques opérations ponctuelles de pose de panneaux d’interdiction ou de redirection de la circulation. La ville demeure étouffée par une circulation intense créant des bouchons aux heures de pointe dans divers points de la ville.

Ce qu’il faut retenir c’est que Sidi Bel-Abbes a triplé de population depuis les années 70 , ce qui a créé deux grandes agglomérations à savoir la ville (ancienne) et le nouveau Sidi Djillali malheureusement ces deux centres restent étranglés et séparés par le chemin de fer toujours actif à ce jour malgré la réalisation d’une autre voie ferrée électrique à l’extérieur de la ville mais non opérationnelle.

L’actuelle voie ferrée non seulement traverse de bout en bout la ville en n’autorisant que deux voies de liaison entre les deux agglomérations de la ville mais fait de nombreuses victimes d’accident du train. Quelques initiatives ont été proposées pour réaliser une trémie comme troisième liaison ou raccordement des dits grands centres de la ville ici à l’image. Cette trémie devait soulager drastiquement le flux automobile entre les deux agglomérations et allait être réalisée au niveau du rond-point de “Dubai”. Les travaux ont commencé en 2916/17 mais ont subitement été arrêtés divers causes inexpliquées. Aujourd’hui, on avance que ce projet est tombé à l’eau et qu’une autre étude , un viaduc dit-on, devait voir le jour.

La situation du flux de la circulation demeure telle quelle avec ses nombreux bouchons observés aux heures de pointe, un peu partout à l’exemple du Bd Mohamed V, la trémie entre Sid Djillali et point du jour (village Errih), Avenue Aissat Idir et Ofla, le centre-ville, les ronds-points dubai, rocher et cité police et bien d’autres points noirs qui étouffent la ville et font saigner l’état en énergie.

