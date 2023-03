LES BRICS PRÉPARENT LEURS PROPRES INSTRUMENTS ET OUTILS  FINANCIERS

« Les nouveaux et divers défis des BRICS pour instaurer dans ce monde actuel l’amitié et la paix mondiale »

Le Devant l’état des faits de la situation globale d’une manière générale , vu du côté politique, économique, social, sécuritaire, et financier en terme de perspective suite aux conséquences directe ,et finale de la guerre de l’Ukraine, ou la carte économique en premier commence à produire d’autres aspects allant vers une désoccidentalisation qui s’annonce par une évidence sans équivoque sous l’effet de la dedollarisation, et par conséquent de l’économie mondiale, ou l’unique maitre se voit détrôner pour laisser place à d’autres intervenants non occidentaux. A l’heure de la montée en grande puissance sur tous les domaines économiques financiers, culturels et sécuritaire

Par ailleurs il est clair que les occidentaux y compris les états- unis ont maitrisé dans leur globalité le monde en général, tout en mettant en évidence leurs propres instruments , et mécanismes économiques, financiers et sécuritaire à des fins de défense pour leurs propres intérêts égoïstes comme forme de pressions politiques , économiques , culturelles, et matérielles via du chantage flagrant, et sur tout de l’escroquerie et de la soumission déguisée, surtout à l’encontre de leurs adversaires géopolitiques comme la Russie, la Libye, l’Irak, l’Iran, la Syrie, et bien d’autres pays de tout les continents

Les BRICS représentent actuellement l’actualité de poids, de chiffre ,et de mesure économique, et géopolitique, qui marquent la nouvelle force capable du changement, ou la grande partie des pays de la planète, se sont vu faire le virage vers la multipolarité, les membres du BRICS représentent plus de 30 % de la production mondiale brute, 40 % de la population mondiale, et 27 % de la superficie terrestre mondiale. Il est attendu dans l’espoir que l’adhésion de l’Iran, l’Algérie et l’Argentine font leurs entrées en force aux BRICS, et se traduiraient par des valeurs ajoutées pour ce nouveau front.

Le BRICS accompagné par d’autres organisations internationales favorisant la multipolarité comme l’union économique eurasiatique ou bien, encore l’organisation de coopération de Changai( OCS) qui ne cesse de faire doucement la transformation, tout en cimentant les bases d’une structure architecturale d’ordre économique , sécuritaire, et même financière, en dehors de ce système tant décrié par les justiciers, qui prônaient le nouvel ordre économique, ou déjà en 1974 , H Boumediene (Allah Yarhmah) avait dit à PAUL Balta, que ce monde actuel est injuste, presser de se débarrasser de ces maraudeurs d’occidentaux pour libérer les pays dépendant de l’occident

Les Occidentaux remarquent, que malgré les sanctions occidentales visant la Russie, l Iran la Syrie le venezuila…… y compris à travers les systèmes de paiement . Les Russes par contre sont en train d’utilisés, désormais le système chinois « Union Pay » (accepté dans presque plus d une centaine de pays pays ), le nombre de voitures vendu en Russie et d’autres produits fabriqués en Chine augmentent largement sur le marché russe, et que même l’Inde , que les Occidentaux ont tout fait pour voir dans leur bloc ;l’inde a non seulement n’a pas condamné l’opération militaire spéciale de la Russie, mais au contraire augmente fort considérablement ses échanges avec Moscou. Y compris dans la sphère énergétique,

Les érudits politiciens occidentaux commencent enfin à reconnaitre, alors que cela était prédit depuis longtemps, ou on en parlait deja, du nouvel ordre économique, les BRICS ou encore l’Organisation de coopération de Shanghai, malgré leurs diversités culturelles et politiques se sont unis dans le rejet face la prétendue supériorité occidentale, et des pseudo-valeurs que tente d’exporter via la culture de l’Occident.

Par ailleurs, l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et les BRICS abritent tout deux 4 des 10 principales économies mondiales en termes de PIB à parité du pouvoir d’achat (Chine – 1ère, Inde – 3ème, Russie – 6ème, Brésil – 9ème) et quatre puissances nucléaires par la même occasion (Russie, Chine, Inde, Pakistan) en attendant l’arrivée de l’Iran. Tout en représentant à eux seuls de-facto la moitié de la population terrestre et plus d’un quart du PIB mondial

L’alliance des BRICS avance economiquement de plus en plus vers le but d’une utilisation beaucoup plus large des monnaies nationales dans leurs échanges, et investissements. Une étape fortement nécessaire en vue de la création d’une monnaie unique, également de plus en plus abordée au sein des membres de cette ’alliance pro-multipolaire.

Une utilisation plus large de leurs monnaies nationales suite aux échanges et aux investissements par les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud Iran) doit précéder la création forcement d’une monnaie unique,.

les membres des BRICS doivent par cet effet, étendre l’utilisation réciproque de leurs monnaies nationales dans le commerce, les investissements, et d’autres transactions, ajoutant, que c’est l’unique moyen de jeter les fondations d’une monnaie unique au sein de l’alliance.

: L’extension de l’utilisation des monnaies nationales des BRICS dans le système financier mondial est quasi indispensable en tant, que facteur le plus important de la création d’une monnaie unique, et les pays membres font les efforts nécessaires dans ce sens. Il existe déjà entre eux des accords de commerce en monnaies nationales. Et la Nouvelle banque de développement des BRICS a décidé qu’entre 2022 et 2026 – au moins un tiers des nouveaux prêts serait accordé dans les monnaies nationales des pays du groupe.

Les BRICS estiment prioritaires les questions de la réforme de l’architecture financière mondiale. Précise également que selon de nombreux économistes sud-africains ,les événements pourraient s’accélérer dans les prochaines années, et conduire à la formation d’une nouvelle structure du marché financier international dominé par les BRICS. D’une part, il est nécessaire de former un cercle d’amis des pays BRICS, principalement parce que . Selon elle, il faut d’abord que les BRICS établissent des mécanismes, et des formes d’interaction concrets et spécifiques

Enfin Pour conclure, nous pouvons dire que L’Occident qui avait vécu l’ère de son extrême arrogance est bel et bien terminée. Et si avant il y avait encore une porte ouverte à devenir pour cet Occident collectif une Europe responsable de la véritable communauté internationale, désormais c’est vraisemblablement trop tard. Le monde est devenue par la force des choses multipolaire.

Néanmoins, il est n est as permis de s’isoler et de ne pas attirer des alliés parmi ces pays dynamiquement en développement avec des économies en transition, des pays émergents et en développement. Il serait important que les BRICS se positionnent comme un format alternatif, plus juste, plus ouvert, contrairement au G7, par exemple.. L’initiative de la Chine vise cet objectif», Les BRICS comprennent sept grandes économies émergentes : le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, l’Iran et le Venezuela. Depuis sa création il y a plus de dix ans, les pays membres ont obtenu des résultats satisfaisants dans des domaines tels que l’économie, le commerce, la politique, la sécurité, les innovations technologiques, ainsi que les échanges culturels et populaires

L’Occident est devenu une minorité planétaire évidente sur le plan démographique, et géographique, sur le plan économique, et territorial, il est encore en train également de perdre sa position de dominant (dans le Top 10 mondial, désormais moins de la moitié sont des économies occidentales, et dans un avenir assez proche elles seront encore moins représentées). Les technologies occidentales deviennent de plus en plus remplaçables, et mêmes perdent de l’importance face aux alternatives chinoises, et indiennes pour ne citer qu’elles. Quant aux ressources naturelles – l’Occident n’en possède comme au Moyen-Age tout simplement pas, mis à part celles qu’il pille encore à nombre d’endroits de l’Afrique.

Et dans cette réalité résumée i, l’Occident devra effectivement apprendre à faire profil bas face à l’écrasante majorité de la planète et de l’humanité.

BENALLAL MOHAMED

*L’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) a été créée en 2001 par la Chine, la Russie et quatre pays d’Asie centrale : Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan. L’OCS succède au « Groupe de Shangaï » (ou traité de Shanghai ») créé en 1996U

*Le Courrier du Vietnam

*Le but des BRICS est d’affirmer la place majeure de ces pays sur la scène internationale, et de mettre en scène leur poids économique et politique, en particulier au regard des États-Unis er de l’Union européenne

* Le groupe BRICS se présentait ainsi comme un formidable contrepoids à la puissance des États-Unis et de leurs alliés et comme un espoir pour tous les pays qui ont souffert pendant des décennies d’un ordre international qui les maintenait dans la domination et la marginalisation.

