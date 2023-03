Aux Soldats infatigables

Elle est au four et au moulin. À tous moments. Elle protège, porte secours, elle conseille …. C’est de la protection civile qu’il s’agit. Son slogan éternel « sauver ou périr ».

Respects à vous sapeurs-pompiers qui ont subi une formation rigoureuse. Bravo à vous pompiers en mesure de faire face à diverses situations d’urgence, des incendies aux urgences médicales, en passant par les accidents de la route et les opérations de sauvetage. Votre courage, votre esprit de dévouement et le sens de l’honneur méritent notre reconnaissance et notre gratitude. Toujours à l’affût de toutes les catastrophes qui exigent des réflexes, maitrises, savoir-faire et professionnalisme.

On connaît les pompiers pour leur lutte contre les incendies, mais on ne connaît pas forcément toutes les missions sur lesquelles ils interviennent. Elles concernent notamment le secours aux personnes et la protection des biens et de l’environnement. N’est-ce pas eux qui étaient aux premiers rangs lors des attentats et des assassinats aussi lâches les uns que les autres survenus lors de la décennie noire ? Des jeunes repus à la mort, au drame, au sang et aux larmes. Des jets d’eau pour effacer les traces d’une tragédie nationale qui dépasse tout entendement.

La devise des sapeurs-pompiers, « Courage et dévouement ». Ils sont pour des actions aussi diverses que secours aux personnes, interventions sur les toitures, mise en sécurité des bâtiments et de la chaussée, assèchement. Interventions rapides lors des accidents. Mobilisés en force lors des inondations, des séismes …. Des hommes de plein pied dans les catastrophes naturelles. C’est le cas du drame de Bab El Oued en 2003, le séisme qui a secoué Boumerdes et Alger en 2001, Des effondrements des maisons, des crues, …..

Ils offrent à tout moment de très belles leçons de bravoure et de courage. Et que dire de leur calvaire en pleine saison estivale face aux incendies, prêts pour aller éteindre les feux de forêts. Ces soldats du feu sont toujours là traquant le feu sans répit.

On salue votre engagement. Car la protection civile illustre l’exigence ultime de ce que servir veut dire, la noblesse d’un métier consacré aux autres. Cette protection civile est de nos jours en cette crise sanitaire, devenue indispensable dans la gestion de la pandémie de la covid-19. Ses agents ne cessent de tendre des bras qui portent secours à tous ceux touchés par cette pandémie. Il s’agit d’une autre nouvelle dimension au secours. Des pompiers qui répondent aux multiples défis imposés par cette maladie.

Officiers, sous- officiers, sapeurs, plus que jamais les algériens comptent sur vous. Respects ! Et une indéfectible reconnaissance pour votre engagement sans faille…

Mohamed Medjahdi