Les cellules de communication d’Algérie Telecom rendent visite au symbole de la révolution AEK Arif à Oran

Un geste marquant. L’émotion était très vive. À l’âge de 92 ans, l’ancien de la boite PTT, un symbole de la révolution, le moudjahid AEK Arif ne s’y attendait même pas, quand une équipe de ses collègues qui l’ont côtoyé un temps soit court frappent à la porte à son domicile à Oran.

C’était les responsables des cellules de communication de 15 wilayas : Chellef, Relizane, Mascara Mostaganem, Oran, Ain Temouchent, Tlemcen, SBA, Tiaret, Saida, Naima, Bechar, Beni Abbes, Timimoun et Adrar. Une foule qui a surpris AMMI AEK dans sa paisible retraite qui l’a complètement détaché des souvenir de l’administration des PTT et des séquelles de la rude révolution.

Des présentations et des retrouvailles qui ont laissées perplexe AMMI ARIF, qui ne savait plus quoi dire pendant un certain temps. Sa joie était visiblement énorme même si les mots lui ont échappés quelque temps. L’idée était géniale vu quelle entre en outre dans le programme des activités de l’entreprise à célébrer le 20ème anniversaire de la création d’Algérie Telecom et les manœuvre à pérenniser les liens entre le personnel et renforcer les relations.

Cet évènement incarne la vision et la stratégie des responsables de l’entreprise qui vise à valoriser la mémoire et l’utiliser comme base solide pour le développement du secteur de la téléphonie. L’occasion a permis de recueillir de précieux témoignages sur la révolution et son parcours professionnel dans le secteur jusqu’à la création de l’entreprise.

Djillali Toumi