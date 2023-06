Sidi Bel-Abbès-Moissons-Battage: Les fellahs tirent la sonnette d’alarme 

Une faible récolte s’annonce pour cette saison

Il faut le dire sans ambages ni détour, cette saison , la wilaya de Sidi Bel-Abbès a subi les affres de la sécheresse et pour le comprendre, il suffit de prendre l’axe routier de Sidi Bel-Abbès vers Ain Témouchent par la route nationale N°101, et dès qu’on passe l’autoroute Est-Ouest, on y remarque des champs d’orge immenses qui s’étendent à perte de vue de parts et d’autres de cette route nationale jusqu’au douar des Djouaher. Plusieurs moissonneuses batteuses étaient à pied d’œuvre le jeudi passé, cependant, si l’on s’approche de l’une d’elles et l’on va à la rencontre d’un fellah, les traits de déception sont visibles sur son visage, il regrette qu’aucune solution ne leur est proposée pour compenser les pertes engendrées par cette sécheresse. “On ne va récolter que de la paille, cette année” vous lance-t-il et comme pour demontrer ce qu’il avance, il prend une épi ou barbe d’épi, l’écrase entre les mains, la graine d’orge semble avoir crû faiblement et insuffisante pour donner une moisson conséquente et du coup, il s’attend à un très faible rendement qui ne “pourra même pas compenser la semence qu’il a acheté”, dira le fils du fellah , rencontré sur les lieux du moisson-battage.

Oui, cette saison, la sécheresse a eu son dernier mot sur les champs ensemensés découlant du déficit pluviométrique et le defaut de précipitations aux moments propices de la croissance de l’orge, mars ou avril, ce qui ne fait qu’accentuer les pertes du fellah.

Pour le moment, bien que les champs d’orge engrangeaient jusqu’à 20 quintaux par hectare en moyenne par le passé, cette année, c’est la perte sèche.

Et si dans les champs de céréales situés dans le nord-ouest de la wilaya, les moissonneuses batteuses tentent tant bien que mal de soutirer le peu grain d’orge de ces champs, il y a lieu de signaler que presque toutes les autres régions de la wilaya crient haut et fort leur désarroi et ce, depuis plus d’un mois lorsqu’ils ont constaté que les pluies n’étaient plus au rendez-vous et ne sont pas tombées au moment opportun pour booster leur récolte. Bref, la situation est catastrophique pour les fellah et rien ne semble venir à l’horizon les consoler de leur cri de détresse qu’ils ont lancé depuis deja un certain temps pour un grand nombre du côté de Dlahim, Sidi Hamadouche et autres contrés de la wilaya de Sidi Bel-Abbès.

Il est utile de rappeler que la wilaya de Sidi Bel Abbès avait engrangé plus de 1,2 millions de quintaux de différentes variétés de céréales lors de la campagne moisson-battage de l’année passée(2022) sur une superficie globale de plus de 113 000 hectares, dédiée à cette opération et ce, malgré une faible pluviométrie.

La production de blé dur avait atteint ainsi plus de 430 000 qx, le blé tendre à plus de 186 000 qx , l’orge à 500 000 qx et l’avoine a atteint 30 000 qx, avait précisé à la presse, à l’époque la DSA.