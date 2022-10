LibertÃ© en-deÃ§Ã  de l’Oural, dictature au-delÃ …

Liberté en-deçà de l’Oural, dictature au-delà…

Par courrier Publie le 18 Oct 2022

Quand on manifeste à Moscou les médias occidentaux affichent : « Le régime de Poutine est en perdition. C’est le début de la fin »

Même si les manifestations en question se résument à des gros plans (pour éviter de montrer qu’il n’y a que deux poilus et trois tondus). Le genre de représentants de la démocratie qui paradent, toujours les mêmes sur les plateaux de TV à l’ « Ouest ».

Quand on ne manifeste pas, les médias sont intraitables et titrent : « C’est normal, dans ces dictatures, il n’y a pas de liberté de manifester. Sinon c’est le goulag »

Imaginez les commentaires de ces mêmes tambours (qui sonnent creux) à la vue des manifestations en France de ce dimanche et de ce mardi…

Si ces régimes étaient si démocratiques que cela pourquoi donc des centaines de milliers de citoyens éprouvent le besoin de manifester en aussi grand nombre pour se faire entendre ?

Peut-être que ces Français sont manipulés par Moscou ou Pékin. Qui sait ?

Et pourtant, par soucis de liberté d’expression, les médias russes ont tous été interdits d’exercice dans toute l’Europe démocratique.Pour le reste, Google se charge d’éliminer tous les sites et les messages indésirables qui polluent la démocratie des pays démocratiques.

C’est ainsi que tous les partis d’opposition ont été interdits à Kiev, cette grande nation démocratique envahie par le méchant empire soviétique…

Vous comprenez pourquoi on ne vote pas comme eux à l’ONU? Si on laisse de côté les deux ou trois harkis qui dirigent toujours très démocratiquement leurs troupeaux qui se crottent les genoux avec une dignité et une fierté qui comblent de contentement les touristes de passage.

Vous ai-je recommandé la lecture du livre de l’Américain Norman Spinrad, “Le chaos final” traduit chez J.-C. Lattès, il y a déjà une paie…?

Djeha, mardi 18 octobre 2022.