L’UNIVERSITÉ DEVRAIT ÊTRE LE FER DE LANCE

« L’université développe tous les dons de l’homme, entre autres la bêtise ». Proverbe

Nos institutions républicaines et plus particulièrement universitaires devront faire plus d’efforts , d’initiatives et d’imagination pour en arriver là faire de nos étudiants de véritables guerriers au sens scientifiques du terme, c’ est à dire des guerriers du savoir , du savoir faire et du savoir être ; auront l’allure, le style, l’apparence de jeunes soldats en lutte pour le développement économique, social ,culturel ,et éducatif.

Nos étudiants devront, dans ce sillage acquérir le pouvoir du savoir intellectuel utile, nécessaire ,et suffisant en débattant sans cesser de théories en théories de leurs géants professeurs créatifs , comme qui dans la mythologie grecque ,voulurent escalader le ciel ,et détrôner la Lune ,mars ,ou Jupiter, et non d’acquérir un diplôme apathique pour un éventuel JOB actuel en ANEM( dispositif d’emplois) nos jeunes d’aujourd’hui nous disent : « avec un diplôme en plus , nous ne feront pas de meilleurs chômeurs ».Dans un passé récent révolutionnaire, nos valeureux étudiants ont réagit intelligemment ,et très fort , tout en quittant ensemble les bancs des lycées, et universités pour rejoindre la révolution de 54. Un grand guerrier ; Amara Rachid âgé de 22ans en 1956 a été l’l’instigateur, et l’artisan de la grève des étudiants du 19 mai 1956.C’est sous la consigne politique de Mohamed Seddik Benyahia, que lui est confiée l’organisation de l’historique grève des étudiants le 19 mai 1956, dont le fameux slogan retenu n’est autre que “Avec un diplôme en plus, nous ne ferons pas de meilleurs cadavres”. Dans le même ordre d’idées, H. Boumediene lors de la clôture du séminaire des étudiants engagés dira ce 25/12/69 : « Nous voudrions que cette image de l’étudiant combattant, que nous avons connu dans le passé ,revive de nouveau dans la lutte, que nous menons actuellement, et dont l importance ne le cède en rien à celle, que nous avons menée jusqu’à la victoire contre l’occupant colonialiste ».

Par ailleurs, mais un peu plus loin géographiquement, au USA particulièrement, Cameron un professeur en psychiatrie, il avait fondé une théorie au sein du département de psychiatrie de MC.Gill university ou il avait projeté de ramener l’esprit humain à son état vierge (lavage du cerveau), cette théorie a été mise en œuvre au profit de la politique agressive des USA par le biais de la CIA pour ses sales besognes d’espionnage, et de recueils d’information. Dans chaque université, des génies se font valoir pour découvrir, et mettre en pratique des théories scientifiques au profit de la richesse de leur pays.

Friedman Milton professeur d’économie de l’université de Chicago, il avait en son temps envisagé par sa propre théorie de déstructurer les sociétés, et mettre en place un capitalisme pur, détergé et vidangé de toute ingérence politique, et sociale, car la réglementation gouvernementale pour Friedman, entrave aux intérêts des marchés. Et c’est à l’intérieur de l’université de Chicago, qu’il avait instruit, et formé une cohorte d’économistes pragmatistes nommés les « Boys de Chicago ».Il y avait d’autres géants en d’autres matières qui avaient révolutionné des espaces et des dimensions exemple de la Harvard, Oxford, Berkeley de la Californie……..

Toutes ses théories issues de ces prestigieuses universités ont été mises en œuvre par des chocs douloureux exactement comme celle de Cameron qui utilise l’électricité par électrochoc pour ses particuliers. Telle était la machination pour l’application, et la mise en pratique de ces théories. Les nouvelles théories de la technologie de l’information et de la communication,……..

Milton Friedman préconisait en économie la stratégie politique qui était enseignée à l’école de Chicago spécialisée en économie, et avait pour tache principale d’inculquer aux étudiants la croyance, selon laquelle chaque théorie économique est un élément sacré du système, et non une hypothèse mise au service de la polémique.

Les forces économiques représentent en premier ressort la conviction de l’ école de Chicago, comme l’ Offre et la Demande, inflation, et chômage ; ces éléments et paramètres sont semblables aux forces de la nature disait M. Friedman, ces éléments représentent des forces qui ne peuvent s’équilibrer d’une manière parfaite que lorsque l’ offre influe sur la demande exactement pareil, dont la lune attire les marées ; cela implique, si l économie était « victime » d une inflation élevée parce que les décideurs avaient laissé entrée trop d argent via la planche à billet dans le système ; au lieu de laisser le marché restaurer son équilibre normal et naturel, la nature soit les économies, les systèmes se régissent et s’équilibrent eux- même ; le marché créera le juste prix pour qu’ aucune ingérence externe( réglementation) ne soit mise en action. La société économique est composée principalement de chiffres, qui se manifestent à l’intérieur d’un système au milieu d’un marché. En conclusion selon la théorie de M.Friedman :

Le marché libre = un système scientifique parfait dans lesquels les particules agissent dans leur propre intérêt, crée tout, avec le plus d’avantage.

Parmi les théories économiques, il y avait également le Problème keynésien US, les sociaux démocrates, sans oublier les développementalistes.

Cet ensemble de groupes sociaux politiques prônent tous pour des économies mixtes ,que M Friedman ou l’ école de Chicago considère comme étant un système « fourtout », et comme dises les adeptes de l’école de Milton Friedman, qui veulent signifier qu’ il ya effectivement cohabitation entre :

– pour un capitalisme : qui se manifeste principalement au niveau de la production des biens, et services, et de la distribution des biens et services englobant tous les agents économiques.

– alors que le socialisme : il prend en charge l’éducation, les services des eaux, gaz, électricité, armée, et justice.

Historiquement parlant en d’autres circonstances,, pendant la reconstruction de l’Europe, après la seconde guerre mondiale les puissances occidentales adoptent le principe suivant, tout en s’écartant des principes économiques de la théorie de M Friedman :

* les économies doivent garantir une certaine dignité élémentaire et suffisante, soit un capitalisme humain prônant la sécurité sociale comme :

-Grande- Bretagne: opte pour une assurance publique

-Le canada s’engage à mettre en place un régime public d’assurance maladie

– Les usa : mettent en place une sécurité sociale..

-Tandis que la France et l’Allemagne vont instaurer des mesures de protection des travailleurs.

– Et enfin les pays en voies de développement : ils ont misé sur le

Développementaliste ; ou encore plus exactement le nationalisme.

La theorie de Milton Friedman consistait dans l’idée à ce que

· L’entreprise privée c’est-à-dire les firmes multinationales gouverne(nt) le monde librement comme elle(s) entend (ent).

· Par contre les citoyens du monde avaient tout le temps exigé une forme de gouvernement interventionniste, alors c’est fini ce « laisser faire » à la Friedman, qui équivaut à la fin de l’autoréglementation du marché chère à Friedman’ et ses boys de Chicago. De 1930 à1950 le choix d’aller vers le « faire » au lieu du « laisser faire » mettait la théorie de M. Friedman en hors jeu.

Les pays en voie de développement autrement dit pays « développementalistes » se voyaient contraint de résoudre le problème du cycle de la pauvreté du sous développement, ou la misère fait des ravages. Pour faire face à cette situation dramatique, la seule, et unique issue envisagée par certains pays du sud, et plus particulièrement du Sud de l’ Amérique latine . Ces pays s’entendaient de prés à mettre en œuvre une stratégie d’industrialisation à l’intérieur de ces mêmes pays, au lieu de miser sur l’exportation de leurs ressources naturelles, dont les prix dépendent du marché extérieur. Ces pays préconisent la réglementation contrairement à l’approche de la théorie Milton Friedman, elle a été suivie et renforcée par une nationalisation du pétrole, et autres ressources minières ; les secteurs clé de l’économie. Tout cela s’est fait dans l’unique but pour avoir plus de profit, qui servira enfin de compte, d’être affecté dans des programmes de développement. Beaucoup de pays comme le chili, l’argentine, l’Uruguay, Nicaragua, Venezuela, le Mexique, l’Iran, l’Indonésie, l’Egypte et le brésil…..

Ces pays se sont initiés à la théorie « développementaliste », et se sont fait constituer intelligeament, ensemble un groupe du genre « thing thank » capable de booster le décollage économique à croissance élevée, via une stratégie partagée entre eux, en idées de développement pragmatique.

La priorité de ces pays dits : développementalistes était l’investissement massive des fonds publics dans des projets d’infrastructures , d’aciéries, de routes ,de ports, de rail, de barrages, et autres entreprises de production permettant de face, et barrière aux produits de l’ importation étrangère( tarification douanière élevée).

Les travailleurs des nouvelles entreprises forment, comme en universités, des syndicats puissants, qui leurs négocient des salaires dignes de la classe moyenne par une meilleurs productivité. Les universités en tant que fer de lance, prennent en charge l’éducation créative démocratique, la classe moyenne a vu le jour en argentine ; l’ Uruguay avait un taux d’alphabétisation de 95%, et se permettait d’offrir à sa population des soins de santé gratuitement. Tous les pays cités ci-dessus ont amorcé un début prometteur de décollage économique.

Toutes ces expériences des pays de l’Amérique latine ont été vécues à la lettre par l’Algérie sous le feu H. Boumediene durant la période 1967à 1978 :

*récupérations des ressources minières, nationalisation des hydrocarbures, du système bancaires et de certaines grandes entreprise stratégiques ; démocratisation de l’enseignement .Les fonds publics ont été destinés en, grande partie pour le développement à croissance soutenue, et élevée, une diminution de la pauvreté était constaté, l’enseignement était gratuit pour tout le monde, électrification dépassant les 90% . Reforme agraire était un début de la révolution de longue haleine pour plus de plus d’excédent, qui serait mis au profit de la technologie.

Le cône du sud de l’Amérique latine devient un puissant symbole rassembleur pour les pays pauvres du 1/3 monde initié, et pris en charge par une politique pragmatique que H. Boumediene avait boosté en son temps à fond de façon à ce que les ressources naturelles des pays pauvres leurs reviennent de droit (discours d’avril 1974 à l ONU). Les développementalistes ont eu une croissance rapide et consequente, avec plus de création de richesse considérable.

La réussite des économies dirigées obtenues par la théorie keynésienne, et par les développementalistes du Sud de l’Amérique latine étaient très mal vus par les écoles de Chicago, et surtout par les firmes multinationales, dont les USA premiers défenseurs de ces firmes ,mènent des guerre sous terraines de longue haleine , sous les hospices de la CIA ces derniers mènent la chasse aux premiers responsables des « développementalistes » par voie de coup d’état, d’intervention direct, de troubles internes. A commencer par moussadek en 1953 suivit par Allende Salvador( Chili) en septembre 1973, Sukarno( Indonésie), H..Boumediene( Algérie), Nasser( Egypte) ,Tito( Yougoslavie), Kadhafi Libye),Irak ( Saddam)……

Les patrons des multinationales US confrontés aux pays en voies de développement dont leurs intérêts se trouvent mises en jeu par le biais des nationalisations. Ces multinationales engagent les Etats Unies pour mener une guerre à ces pays par tous les moyens possibles : coup d’état, guerre par proxy, invasions, agressions, embargos économiques, colonisation, etc…

Les universités représentent le fer de lance à l’exemple de l’USTA (Université des sciences et de la technologie d’’Alger) cette université qui avait été conçue par Oscar Niemeyer (architecte Brésilien) et inaugurée par feu H. Boumediene en septembre1974. Elle compte une armée d’étudiants et des milliers d’enseignants dans les divers domaines de la formation.la politique des développementalistes en l occurrence celle d’Alger sous feu H. Boumediene visait tout aussi bien d’éradiquer la pauvreté et d’éliminer l ignorance, qu’à faire participer les cadres aux responsabilités du pouvoir.

Boumediene dira ensuite que le but recherché consistait a enfanter une nouvelle génération d’étudiants capable d’assumer ses responsabilités c’est-à-dire une génération plus révolutionnaire que celle qu’ il a précédée , l université algérienne devrait se transformer en un véritable bastion de la révolution Boumediene dira encore : « Nouvelles structures de notre université qui soient tout prés des réalités nationales et doit participer à la recherche scientifique et a la promotion de l industrie nationale ». par conséquent, l’idée des développementalistes étant de transformer l’université du pays qui serait capable de s’engager dans la bataille du développement de l édification du pays . enfin pour terminer H. Boumediene avec sa vision de développement il conclue : « C’est a l’ industrialisation que reviendra le rôle décisif de créer de nouvelles sources de revenus ; c’est elle qui doit accroitre les postes de travail ,et substituer progressivement la production nationale aux importations les solution issues des miracles n’ existent pas ».

Les multinationales ne se désarment pas, elles redoublent d’efforts, et élargissent géographiquement leur champ d’action, ou toute économie menant son destin vers le chemin des développementalistes sont mises sur la liste noire pour l’extermination des dirigeants prônant une économie dirigées pour le bien de leur peuple. La CIA organe par excellence pour mener de telles opérations. Ces besognes ont été conçues par de nouvelles théories à visage d’agressions (révolutions de couleurs, et printemps arabe) .La destitution de Saddam, et de Kadhafi ont été œuvrée par une nouvelle entreprise médiatique. Elle a été l’une de la plus importante réussite de la CIA et du Mossad pour contrôler les esprits de la déception, puis les guider comme ils veulent. Cette entreprise se nomme « Al Djazeera » une chaine médiatique dont son objet principal est le mensonge puis le mensonge et enfin le mensonge…. La fausse prise de l’aéroport de Baghdâd en virtuelle, et celle de la capitale de Libye Tripoli en dises long. De nouvelles batailles aussi efficaces que la guerre militaire comme la guerre médiatique, la guerre psychologique, la guerre économique et bien d’autres guerres en virtuelles par proxy facilitent la soumission au moindre cout.

BENALLAL Mohamed

