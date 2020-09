Mouvement partiel dans le corps des Walis – Le wali de Sidi Bel-Abbes reste à son poste.

En moins d’une année et suite au précédent mouvement partiel qui a eu lieu en Janvier 2020, le président Abdelmadjid Tebboune a mis fin à la fonction de huit (o8) Walis et six (06) autres Wali-délégués , il a en outre nommé dix sept (17) Walis et quatorze (14) Wali-délégués , a indiqué la présidence de la République dans un communiqué, aujourd’hui 31 Août 2020. Ce remaniement fait suite à ses directives d’assainir la situation politique et économique du pays pour bâtir un nouvelle république.

Tout d’abord, il y a lieu de signaler que le Wali actuel de Sidi Bel Abbes M. M. LIMANI Mustapha n’est pas touché pour le moment par ce remaniement partiel et préserve donc son poste dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes.

Ainsi, le président de la République a mis fin aux fonctions des Walis et Wali-délégués suivants :

M. BENAMAR Mohamed, Wali de DJELFA M. SAIDOUN Abdelsamai, Wali de MOSTAGANEM M. ZEKRIFA Mahfoud, Wali de TISSEMSSILT M. MEBARKI Ahmed, Wali de BECHAR M. ARAOUA Aissa, Wali de SKIKDA M. LARADJ Cheikh, Wali de M’SILA M. MOUSSA Hadj Omar Wali de TIPAZA Mme RAMDANE Nacéra, Wali de RELIZANE M. AOUN Mabrouk wali-délégué de Timimoun (W. Adrar) M. SEMRA Nafil Wali-délégué de Dar-El-Beida (W. Alger) M. GASMIA Jamal Wali-délégué de Cheraga (W. Alger) M. KIASS Benamar Wali-délégué de Bir-Mourad-Rais (W. Alger) Mme AMRANI Farida Wali-déléguée de Bouzareah (W. Alger) M. BOUDOUH M’Ahmed Wali-délégué de Rouiba (W. Alger)

En outre, le chef de l’état a nommé 17 Walis:

M. BELKATEB Mohamed qui était en poste à la tête de la wilaya de Sétif depuis avril 2019, devient Wali de Bechar en remplacement de M. MEBARKI Ahmed,(Remercié) M. DOUMI Djillali qui était en poste à la tête de l’exécutif de Tamanrasset prend la tête de la Wilaya de Djelfa en remplacement de M. BENAMAR Mohamed (Remercié) M. BOULAHIA Aissa Wali d’Illizi depuis trois ans, devient le Wali de Mostaganem en remplacement de M. SAIDOUN Abdelsamai (Remercié) M. BADAOUI Abbes qui était Wali de Médéa depuis octobre 2018, devient Wali de Tissemssilt en remplacement de M. ZEKRIFA Mahfoud (Remercié) Mme OUINAZ Labiba promue en Wali de Ain Temouchent en juillet 2017, elle est mutée à la tête de ma Wilaya de Tipaza en remplacement de M. MOUSSA Hadj Omar (Remercié) M. MOULATI Atallah en poste à la tête de l’exécutif de Tebessa depuis juillet 2017 de Tebessa, il devient Wali de Relizane en remplacement de Mme RAMDANE Nacéra (Remercié) M. DJELLAOUI Abdelkader Wali d’Oran depuis septembre 2019, il prend la tête de la Wilaya de M’Sila en remplacement de M. LARADJ Cheikh,(Remercié) M. BENSAID Abdelkader en poste depuis juillet 2017, à la tête de la wilaya d’El Oued, il est muté à la tête de la Wilaya de Skikda en remplacement de M. ARAOUA Aissa, M. SEDAS Lakhdar, anciennement wali-délégué d’In salah depuis 2015, il est nommé à la tête de la Wilaya de Chlef en remplacement de M. DJARI Messaoud , ce dernier muté à Oran M. ABLA Kamel depuis Annaba où il était SG avant septembre 2018, il fut promu Wali de Guelma, il prend aujourd’hui, la tête de l’exécutif de Sétif KERBOUCH Kamel-eddine Ancien SG de la Wilaya de Blida , il est promu Wali de Guelma, il remplace M. Kamel Abla à ce poste M. Djahid Mous Ancien SG dans la Wilaya de Guelma depuis 2017, il devient Wali de Médéa M. JARI Messaoud à la tête de la wilaya de Chlef depuis le dernier remaniement opéré en Janvier 2020 , il est muté à la tête de la Wilaya d’Oran M. RAKAA Abdelkader Wali d‘EL OUED M. MOUMEN Amhamed Wali de Ain Temouchent M. DEHADJI Mohamed El Baraka Wali de Tebessa M. KORICHE Mustapha Wali de Tamanrasset

Les Wali-délégués suivant ont été également nommés: