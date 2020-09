Un tournoi de foot à la mémoire de Benali Abdellah ”Une mémoire immortalisée … !”

À l’âge de 20 ans, en 1966 exactement, Abdellah a porté les couleurs du club phare de la wilaya de sidi bel abbes (USBA), dans la catégorie junior. Son parcours de débutant dans cette discipline populaire par excellence à une échelle supérieure lui a permis d’acquérir une expérience qui lui a prévalue une convoitise par les dirigent du club étoile musulman de sidi bel abbes en catégorie senior, puis les gazelles d’el ghouzlane, et un amour exceptionnel de la population.

Abdellah n’était pas simplement un joueur “ordinaire”, mais aux yeux de ceux qui le regardaient dans le stade, c’était aussi un homme d’une particularité qui ne pouvait laisser indiffèrent l’ensemble des spectateurs. Il gesticulait et criait derrière tous ses coéquipiers. Derrière chaque action, comme pour imposer son mode de jeu, et cela, donnait aux rencontres une certaine dynamique qui cumulait les nerfs, l’énergie, la peur de perdre et le désire de vaincre à un humour qui ne pouvait retenir de rire et partager du plaisir. Un véritable spectacle.

Les années passèrent, et comme l’âge ne pardonne jamais, Abdellah à vieilli tout en grandissant et faisant grandir sa popularité. En 1977, il fut contacté par les dirigeants de l’ORBB (Boukhanefis), où il réussit une accession, pour ensuite louer son expérience et son savoir à l’équipe de Sidi Khaled depuis 1978 jusqu’à 1983 pour aussi accomplir une accession en 1982. Sa renommée lui valut une convoitise par les dirigeants de Ain Nehala, puis de ceux de Sidi Ali Ben Youb, où il a comme à ses habitudes d’homme persuasif et persévèrent, accomplit une autre accession qui garnit son parcours d’entraineur.

Son parcours dans cette magistrale discipline populaire a pris fin avec en clôture l’équipe de Sidi Khaled en 2005. Son image, ses souvenirs l’ont accompagnés même quand il jouait avec les vétérans en faisant sa propre équipe. Le stade de sidi djillali fut une aubaine autant sportive que spectaculaire. D’innombrables rencontres ont été organisées, offrant des moments inoubliables qui ont fait de cet homme une légende immortelle.Les associations et beaucoup d’habitant des différentes cités et quartiers, notamment de Sidi Djillali ont jugé nécessaire d’organisé un événement footballistique à sa mémoire pour l’immortaliser davantage et le remercier de ces moments de joies partagés sans contrepartie. Cette soirée a été ornée par une petite réjouissance et des cadeaux symbolique remis à ses enfants qui ont manifesté comme l’ensembles de grandes émotions…

Grand merci à Kddour Benabi, Hmida et Bouamama, principaux initiateurs.

Djillali Toumi