Nouvel Ouvrage de M. Kadiri Mohamed

Au fond, même si l’histoire dans cet ouvrage commence par vous transposer dans une situation extraordinairement vécue par l’auteur depuis l’arrivée de la pandémie à Sidi Bel-Abbes, le récit réinvente en parallèle tout un parcours d’une vie depuis la période coloniale du mythique quartier de Sidi Yacine, anciennement appelé le Mamelon jusqu’à nos jours marquée par des rappels sur des personnalités et des endroits mythiques du quartier et de la ville en général. Cet ouvrage que vient de publier notre ami Kadiri Mohamed dans les éditions électroniques de librinova en est déjà le cinquième depuis son premier livre intitulé “La culture de la paix dans l’école de la république” ensuite “Devoir de Mémoire ” puis un autre réalisé en 2010 intitulé “Lumières de Novembre” pour finalement arriver à son avant dernier chef d’œuvre retraçant la CAN 2019 (Coupe d’Afrique des nations ) intitulé “Football Algérien ,Au cœur d’une belle saga “.

Aujourd’hui, il reprend sa plume pour réaliser un beau livre consacré en général à son quartier de naissance à savoir le Mamelon ou tout simplement Sidi Yacine de nos jours. Dans ce livre, usant de la période de confinement de la ville touchée par la pandémie du coronavirus, il vous transpose dans un autre univers méconnaissable à la jeunesse d’aujourd’hui mais qui en fait, vous fait revivre des récits qui jusque là, demeuraient de simples faits ou anecdotes à travers les endroits de son enfance comme si vous y trouviez en plein dedans. Aucun nom, ni rue ou ruelle de Sidi Yacine et même de la ville ne sont omis dans ce parcours. Tout y est ! Chacun savoure et explore à sa manière le temps et découvre l’autre face d’une vie très restreinte en plein pandémie. L’auteur vous fait voyager sur les lieux de son enfance notamment le quartier de Sidi Yacine en Particulier où il décrit ses artères, ses rues et venelles , citant au passage des personnalités ou figures emblématiques.

Une troisième et dernière partie de cet ouvrage donne une biographie furtive des grands personnages de la ville de Sidi Bel-Abbes, ceux qui ont marqué l’histoire à Sidi Bel-Abbès et conféré une notoriété à la ville, ceux qui, de par leurs écrits, savoirs, exploits ou loyaux services ont réussi à se faire entendre et donner toute une richesse culturelle. L’auteur tente de les faire revivre l’un après l’autre pour que leur apport et leur savoir à la ville soient connus. L’éditeur met en ligne une dizaine de page à savourer et que vous pouvez télécharger en cliquant ICI