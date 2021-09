APC de Sidi Bel-Abbès: L’accès au stade de proximité de Sidi Yacine sera payant (vidéo)

Pour le secrétaire générale de la commune de Sidi Bel-Abbes, cette plénière des élus de l’APC a été convoquée aujourd’hui 16 septembre 2021 , soit à 40 jours du renouvellement de ces assemblées en vue de terminer les affaires en suspens telles les dons financiers aux nombreuses associations de la commune notamment celles sportives qui ont interpellé l’APC à maintes reprises. Il ajoute ” que même si cette réunion intervient en ces temps très proches des élections, elle est légale et inscrite dans le code communal, tant que le quorum serait atteint et surtout tant qu’il n’y aurait pas de candidats aux prochaines élections.”

Bref, pour cette plénière du 16/09/2021 , le Quorum a été atteint de justesse en raison des nombreuses absences enregistrées , la séance fut ouverte en vue de débattre et approuver un seul point établi à l’ordre du jour à savoir les dons financiers aux associations culturelles et sportives de la commune. En fin de séance, le problème de l’accès payant ou non au stade de proximité de Sidi Yacine , inauguré très récemment et qui a suscité une colère des riverains et surtout les habitants du quartier , devait être aussi débattu entre élus présents , notamment la proposition faite par le président de la commission des sports , de faire payer les associations sportives, une somme forfaitaire de 5000 Da/an et d’autres frais pour les tournois inter-quartiers ou autres.

Si l’approbation de cette dernière proposition fut adoptée par les élus présents, il n’en demeure qu’elle a suscité des interrogations et l’étonnement du représentant de la société civile également présent à cette plénière. “Beaucoup de jeunes du quartier ont vu un espoir de se défouler dans ce stade et maintenant que vont-ils faire si vous les poussez à s’engager dans des associations qui probablement n’en veulent pas” n’avait-il cesser de marteler et d’ajouter ” Ce stade est un défouloir pour ces jeunes pour qu’ils ne s’adonnent pas à la drogue et autres vices qui fait des ravages”

Pourtant la solution existait comme l’a souligné un autre intervenant , il suffit à l’APC de prélever un minimum de 5% des dons estimés à un milliard de centimes qu’elle octroie à ces associations sportives et les consacrent à l’entretien et gardiennage.