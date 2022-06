plus de 1.050 policiers pour accompagner les lauréats au BAC

La police a tracé un plan de sécurité particulier pour sécuriser les épreuves du baccalauréat pour la rentrée scolaire 2021/2022, ce dimanche 12 juin 2022. L’objectif est de créer un climat favorable et approprié pour accompagner les lauréats dans cette épreuve très importante pour leur cursus scolaire avenir.

Plus de 1050 policiers de grades confondus ont été mobilisés pour sécuriser les centres d’examen et les alentours afin de permettre une fluidité dans la circulation, surtout devant les établissements et centres choisis à cet effet, et permettre le bon suivi des opérations de transfert des sujets et feuilles de réponses des candidats vers le centre de collecte et les centres de correction.

Le plan comprend aussi l’interdiction des arrêts anarchique et sans raison plausible de véhicules et tout autre moyen de transport devant et à proximité des centres, afin d’assurer un bon déroulement de ces épreuves pédagogiques. A cet effet, les citoyens sont appelés à accompagner ces mesures afin de faciliter la mission des policiers et permettre à leurs enfants de profiter au maximum d’un bon climat, aidant à obtenir de bonnes notes dans les différentes matières et réussir ce sésame magique.

Djillali Toumi